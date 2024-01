Joaquin Oviedo, le troisième ligne centre argentin de l'USAP a prolongé son contrat avec le club catalan. Il est maintenant lié aux Sang et Or pour deux années supplémentaires.

Revenu de la Coupe du monde où il a joué un match avec l'Argentine contre le Chili, Joaquin Oviedo a prolongé son contrat avec l'USAP. Il est donc désormais lié avec le club de Perpignan jusqu'en 2026.

Cette saison il a disputé six matchs avec les Sang et Or, tous dans la peau d'un titulaire, cinq fois en tant que troisième ligne centre, une fois avec le numéro 6 dans le dos. Il était de la victoire à Castres ce dimanche 31 décembre. La semaine prochaine, Perpignan accueille Oyonnax dans un match qui sera absolument crucial dans la course au maintien. Franck Azéma et ses troupes comptent 17 points, 5 de plus que Montpellier dernier et 3 de moins que Lyon et Oyonnax. Après un début de saison vraiment compliqué Perpignan va un peu mieux et vient d'enchaîner deux succès consécutifs pour la première fois de la saison.