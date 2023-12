Le demi de mêlée du XV de France a brillé de mille feux au Michelin dans un match où les cadeaux des Auvergnats leur ont coûté trop cher, à l’image d’une ultime boulette fatale signée Bautista Delguy.

Les Tops

Maxime Lucu

Plus souvent mis en valeur pour ses capacités d’éjecteur et/ou de stratège, Maxime Lucu a rappelé à tout le monde qu’il avait aussi des jambes et des mains, et qu’il savait parfaitement s’en servir. À plusieurs occasions en effet, comme sur l’essai de 100 mètres de Tambwe, le demi de mêlée du XV de France a fait parler la poudre offensivement, guidant à merveille le jeu des siens. Ajoutez à cela des sorties de camp ultra-propres et la bagatelle de 20 points au pied (100 % de réussite) et vous obtenez là une superbe performance de la part du capitaine girondin.

Madosh Tambwe

Relégué dans l’ombre de Damian Penaud, le Sud-Africain d’origine congolais savait qu’il jouait gros sur la pelouse du Michelin. Et celui-ci a parfaitement assumé son rôle, inscrivant en première période un doublé de pur finisseur. Plus en difficulté sous les ballons hauts et auteur d’une ou deux pertes de balle évitables, il a néanmoins contribué de belle manière au succès des siens.

Alivereti Raka

Si l’ailier international n’est définitivement pas le joueur le plus fin ni le plus sûr en défense collective du Top 14 (crocheté par Tambwe ou pris sur un cad’-deb’ d’école de Pablo Uberti), il demeure plus que jamais l’homme à tout faire de l’ASM, qui l’utilise à toutes les sauces. Parfois à l’excès ? Chacun aura son opinion. Reste que Raka a le mérite de ne pas démériter et de ne jamais baisser les bras. C’est d’ailleurs systématiquement lui qui remit son équipe dans l’avancée ballon en main, plantant au passage un essai, et aussi lui qui réalisé le contest que tout le Michelin pensait être celui de la gagne à la 77e. Difficile de lui demander plus...

Les Flops

Bautista Delguy

Auteur de l’essai qui avait remis l’ASM devant au score, il aurait pu être un des héros de la partie côté auvergnat, malgré ses difficultés à canaliser son vis-à-vis. Las, son anticipation coupable sur le dernier renvoi de Mateo Garcia (mais pourquoi l’Argentin décida-t-il de traverser dans le camp girondin plutôt que de couvrir derrière le bloc de Lanen) a coûté bien trop cher aux Auvernats pour qu’elle soit passée sous silence, symbole ultime d’une défaite cruelle où les Jaunards auront inscrit peu ou prou tous les points du match, dont la moitié contre leur propre camp à force de cadeaux...

Peceli Yato

Propulsé numéro huit en l’absence de Fritz Lee (commotion) et de Pita Gus Sowakula (choix de Christophe Urios), Peceli Yato était attendu comme un fer de lance de son équipe. Las, contrairement à son habitude, le Fidjien s’est montré beaucoup trop discret. Celui-ci n’a jamais pesé sur la ligne d’avantage, et s’est même rendu coupable d’un grossier en-avant sur la dernière possession auvergnate en première période, qui aurait mérité meilleur sort. Son bon contest au sol en milieu de deuxième mi-temps ne peut pas faire oublier une partition décevante.

Tevita Tatafu

Dans un match où l’indiscipline a coûté très cher aux Bordelais, on aurait pu être tenté de stigmatiser le pilier Ugo Boniface, pénalisé d’un carton jaune pendant lequel les siens encaissèrent 12 points, ou Mahamadou Diaby, auteur d’un déblayage trop virulent sur Lavanini qui incita M. Trainini à retourner la pénalité d’un éventuel match nul. Toutefois, le plus coupable à nos yeux fut de loin de numéro huit international japonais Tevita Tatafu, dont l’enchaînement de trois fautes en première mi-temps fut incontestablement un des tournants du match, alors que l’UBB menait tranquillement sur le score de 23-10. Pas préjudiciable au final, heureusement pour les Girondins, ce qui ne l’empêcha pas de quitter le terrain très tôt. Hasard ou pas...