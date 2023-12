En s'offrant un triplé dans son antre, le jeune demi de mêlée du Racing 92 a mené les siens vers la victoire. À seulement 21 ans, Nolann Le Garrec est en train de s'imposer comme l'un des cadres de cette équipe avec dans le viseur une première sélection avec le XV de France.

Il n’a pas pu retenir une petite facétie peu appréciée par les Oyonnaxiens. Nolann Le Garrec s’est laissé certainement griser en plongeant dans l’en-but en seconde période. Rien de bien méchant, mais surtout tout à fait compréhensible de la part d’un jeune joueur qui venait de réaliser un triplé en seulement treize minutes. Un coup du chapeau qui n’est pas intervenu en fin de match quand les Oyonnaxiens étaient déjà prêts à reprendre le bus pour un trajet retour avec les valises pleines. Nolann Le Garrec a réussi ce coup de force au moment où le promu était devant au score à la Paris la Défense Arena, profitant des nombreuses fautes de main du Racing 92. Face à un manque criant d’huile dans les rouages collectifs, le demi de mêlée francilien a pris les choses en mains pour trouver l’ouverture dans la défense d’Oyonnax, en infériorité numérique depuis seulement une minute. Il récidivait quelques minutes plus tard derrière un groupé pénétrant de ses avants en partant seul dans le fermé.

Un triplé qui tombe à pic

Dès le retour des vestiaires, il profitait d’un jeu collectif retrouvé pour plonger dans l’en-but et sonner le glas des derniers espoirs des visiteurs. Nolann Le Garrec, qui est toujours en quête d’une première sélection après avoir figuré sur une feuille de match en ouverture du dernier tournoi des 6 Nations, a encore démontré qu’il faudra compter sur lui cet hiver. "Il est en forme et nous apporte beaucoup", reconnaissait le capitaine Henry Chavancy après la rencontre. "Je lui souhaite plein de bonnes choses. On verra, mais ce qui m’importe c’est qu’il soit le plus performant possible avec le Racing." Avec l’absence d’Antoine Dupont et la blessure de Baptsite Serin, le demi de mêlée duRacing 92 doit être impatient de découvrir la première liste de Fabien Galthié en 2024 pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations, lui qui est un des tauliers de son équipe à seulement 21 ans.