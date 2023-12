Gaëlle Mignot et David Ortiz ont dévoilé ce jeudi deux listes avec les joueuses convoquées pour les stages du mois de janvier. Ces stages feront office de préparation au Tournoi des 6 Nations féminin 2024.

La fin de l'année approche... Le Tournoi des 6 Nations aussi ! Dans quelques semaines, les Bleues seront sur le terrain pour tenter de remporter la compétition. Pour préparer ce rendez-vous évidemment très important, les co-sélectionneurs et entraîneurs du XV de France féminin Gaëlle Mignot et David Ortiz ont annoncé deux groupes pour des stages de préparation au Tournoi des 6 Nations 2024. Le premier de ces stages aura lieu à Marcoussis du 8 au 12 janvier avec un groupe de 40 joueuses. Le second aura lieu au CREPS de Toulouse les 15 et 16 janvier avec un groupe de 24 avants.

Le groupe de 40 joueuses pour le stage à Marcoussis :

Iliana ACOLATSE FC Grenoble Amazones Grenoble Université Club

Julie ANNERY FFR / Stade Bordelais AAS Sarcelles

Kelly ARBEY AOL* / Stade Toulousain RC Revelois

Carla ARBEZ FFR / Stade Bordelais Oléron RC

Cyrielle BANET FFR / Montpellier HR Salanque Côte Radieuse

Amalia BAZOLA AOL / Stade Toulousain FC Villefranche de Lauragais

Axelle BERTHOUMIEU FFR / Blagnac RF Espalion Nord Aveyron

Mélanie BLANCHARD AOL / Stade Rennais Rugby VSF la Ferté Bernard

Océane BORDES Stade Toulousain Rugby Stade Bagnerais

Caroline BOUJARD FFR / Montpellier HR RC Massy Essonne 91

Emilie BOULARD FFR / Blagnac Rugby Féminin Rugby Club Chilly-Mazarin

Pauline BOURDON SANSUS FFR / Stade Toulousain Rugby Capo Limoges

Morgane BOURGEOIS FFR / Stade Bordelais Rugby club Parempuyre

Alexandra CHAMBON FFR / FC Grenoble Amazones US Montmélian

Léa CHAMPON AOL / FC Grenoble Amazones US Vinay

Annaëlle DESHAYE FFR / Stade Bordelais Rugby Club Yvetot

Charlotte ESCUDERO FFR / Stade Toulousain Rugby club Valettois Revestois

Manae FELEU FFR / FC Grenoble Amazones Afili Futuna Rugby

Teani FELEU AOL / FC Grenoble Amazones Afili Futuna Rugby

Maëlle FILOPON FFR / Stade Toulousain RC Vif Monestier Trièves

Lilou GRACIET AOL / LOU Rugby GAS Rugby

Gaëlle HERMET FFR / Stade Toulousain Rugby Union Sportive Carmausine

Hina IKAHEHEGI AOL / Stade Villeneuvois LM Stade Villeneuvois

Zoé JEAN FFR / Stade Toulousain Cercle Jules Ferry Fleury les Aubrais

Assia KHALFAOUI FFR / Stade Bordelais COP XV (Pont-du-Casse)

Nassira KONDE FFR / Stade Bordelais Terres de France rugby

Coco LINDELAUF FFR / Blagnac Rugby Féminin Corbieres XV

Mélisande LLORENS FFR / Blagnac Rugby Féminin Capbreton Hossegor Rugby

Marine MENAGER FFR / Montpellier HR Stade Villeneuvois

Romane MENAGER FFR / Montpellier HR Stade Villeneuvois

Ambre MWAYEMBE AOL / FC Grenoble Amazones US Vizille

Lina QUEYROI FFR / Blagnac Rugby Féminin Union rugby club Auvezere

Suliana SIVI AOL / Stade Rennais Rugby Rugby Club Concarnois

Agathe SOCHAT FFR / Stade Bordelais USA Limoges

Mouna TOURE AOL / ASM Romagnat USAP Féminin

Laure TOUYE FFR / Montpellier HR Grenade sport

Lina TUY AOL / ASM Romagnat Aixe Rugby Athlétique

Chloé VAUCLIN AOL / Stade Rennais RC Plabennec

Gabrielle VERNIER FFR / Blagnac Rugby Féminin Rueil AC

Kiara ZAGO AOL / Stade Toulousain US Casteljaloux

Le groupe de 24 avants pour le stage au CREPS de Toulouse :

Iliana ACOLATSE FC Grenoble Amazones Grenoble Université Club

Julie ANNERY FFR / Stade Bordelais AAS Sarcelles

Amalia BAZOLA AOL* / Stade Toulousain FC Villefranche de Lauragais

Rose BERNADOU FFR / Montpellier HR Les Rives d’Orb

Axelle BERTHOUMIEU FFR / Blagnac Rugby Féminin Espalion Nord Aveyron

Manon BIGOT Blagnac Rugby Féminin Blagnac Rugby Féminin

Léa CHAMPON AOL / FC Grenoble Amazones US Vinay

Annaëlle DESHAYE FFR / Stade Bordelais Rugby Club Yvetot

Charlotte ESCUDERO FFR / Stade Toulousain Rugby club Valettois Revestois

Manae FELEU FFR / FC Grenoble Amazones Afili Futuna Rugby

Julia GROSZ Lons Section Paloise AS Castelmoron

Gaëlle HERMET FFR / Stade Toulousain Rugby Union Sportive Carmausine

Hina IKAHEHEGI AOL / Stade Villeneuvois LM Stade Villeneuvois

Zoé JEAN FFR / Stade Toulousain Cercle Jules Ferry Fleury les Aubrais

Assia KHALFAOUI FFR / Stade Bordelais COP XV (Pont-du-Casse)

Mathilde LAZARKO ASM Romagnat ASM Romagnat

Coco LINDELAUF FFR / Blagnac Rugby Féminin Corbieres XV

Romane MENAGER FFR / Montpellier HR Stade Villeneuvois

Marie MORLAND LOU Rugby Rugby Tango Chalonnais

Ambre MWAYEMBE AOL / FC Grenoble Amazones US Vizille

Agathe SOCHAT FFR / Stade Bordelais USA Limoges

Laure TOUYE FFR / Montpellier HR Grenade sport

Chloé VAUCLIN AOL / Stade Rennais RC Plabennec

Kiara ZAGO AOL / Stade Toulousain US Casteljaloux