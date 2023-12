Toulon, qui a perdu Baptiste Serin pour de longs mois, serait à la recherche d'un demi de mêlée pour renforcer son effectif. Alors que le profil de Vasil Lobzhanidze semble intéresser les dirigeants varois, Pierre-Henrey Broncan n'a pas complètement fermé la porte à un départ après la victoire du CAB face à Vannes.

Comme révélé sur Rugbyrama.fr jeudi, le demi de mêlée international géorgien Vasil Lobzhanidze (27 ans ; 68 sélections) - qui évolue à Brive depuis 2016 - devrait bientôt rejoindre Toulon en qualité de joker médical, pour compenser la blessure de Baptiste Serin, victime d’une luxation de l’épaule droite et indisponible au minimum quatre mois.

Interrogé après la victoire contre Vannes jeudi soir, le manager du CABCL Pierre-Henry Broncan n’a pas écarté ce possible départ : "Pour le moment, il n’y a pas de contact entre Brive et Toulon mais peut-être que Vasil a, lui, des contacts et qu’on aura des nouvelles dans le week-end. S’il a une opportunité de rejoindre le Top 14 dans un grand club français, on peut discuter, surtout qu’à ce poste-là, on a du monde avec Léo Carbonneau, Julien Blanc, Mathis Ferté et Noé Bros. Si Marcel Van der Merwe était contacté, on ne discuterait pas (sourire). Pour lui, ce serait une opportunité. Peut-être pour nous aussi, de le remplacer mais pas au même poste. Il y a des joueurs qui veulent nous rejoindre et qui sont Jiff. Ce peut être bénéfique pour tout le monde."