Comme pressenti, le talonneur Tolu Latu (30 ans) rejoint La Rochelle avec effet immédiat. L'Australien est prêté par Montpellier jusqu'à la fin de la saison.

En délicatesse au niveau du poste de talonneur avec les blessures de Pierre Bourgarit et de Quentin Lespiaucq, La Rochelle s'est assuré un renfort ! Le club charentais s'est attaché les services de l'Australien Tolu Latu. Ce dernier est prêté par Montpellier jusqu'à la fin de la saison et viendra notamment épauler le jeune Sacha Idoumi. À 30 ans, Latu a participé à six matchs de Top 14 depuis le début de la saison mais s'est signalé pour son indiscipline puisqu'il a écopé d'un carton rouge et d'un carton jaune. Cette indiscipline lui avait déjà fait défaut lors de son passage au Stade français.

L'ancien des Waratahs devrait donc faire ses débuts dès le week-end prochain avec La Rochelle. Les Maritimes se déplaceront au Stade français samedi 23 décembre à 18 heures lors de la dixième journée de Top 14.