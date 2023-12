Après leur exploit au Munster, les Bayonnais de Grégory Patat gardent la tête sur les épaules et continuent de prioriser le championnat national. Mais le coach basque avoue penser à la qualification des siens pour la suite de l'Investec Champions Cup.

Bayonne a réalisé un authentique exploit sur la pelouse de Thomond Park face au Munster. Ce match nul pour la première rencontre de l'histoire du club en Investec Champions Cup a parfaitement lancé les Basques. Mais Grégory Patat, le manageur de Bayonne, n'a pas caché que la compétition restait tout de même en second plan et que le Top 14 restait la priorité du club, "Je veux vraiment me servir de cette compétition pour préparer le Top 14 qui reste l'objectif prioritaire. Quand on voit l'homogénéité de ce championnat on n'a pas d'autres prétentions."

Même si leur coach avoue que pour la réception de Glasgow il y aura "pas mal de rotation" les Basques restent avant tout des compétiteurs et voudront gagner ce match à domicile. Grégory Patat a même "commencé à regarder comment on se qualifiait", une qualification qui pourrait compromettre les vacances des Bayonnais.