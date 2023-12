Débuts réussis pour le Castres Olympique dans cette édition de la Challenge Cup. Les Tarnais se sont imposés avec le bonus face aux Scarlets, peu inspirés (34-16). Un succès qui confirme la bonne forme des hommes de Jeremy Davidson, qui ont fait du stade Pierre Fabre une forteresse imprenable. Castres prend provisoirement la tête de la poule C, devant Clermont.

Les Castrais sont très bien rentrés dans la rencontre et ont d’emblée mis la main sur la rencontre. Il faut dire qu’ils ont été bien aidés par le carton jaune sur la première action de Steffan Evans, coupable d’un en-avant volontaire (2ème). Touche dans les 22m, mêlée, le pack tarnais récupère une pénalité, et Raisuqe conclut le maul de son équipe par un essai (7-0, 5ème). Une fois cet avantage pris, le CO a un peu reculé, mis en difficulté par le fréquent jeu au pied de Llanelli.

Face aux Gallois des Scarlets, Castres s'impose avec le bonus offensif (34-16). Le CO lance parfaitement son aventure en Challenge Cup.



Les Gallois voulaient profiter de la pluie, mais cela a causé peu de fautes de main. En revanche, cela a mis à défaut la défense qui ne s’y attendait pas. Il fallait deux sauvetages après des dribblings pour empêcher de voir des essais des visiteurs. Ceux-ci marquaient tout de même des pénalités (7-6, 13ème, 17ème). Castres gardait l’avantage et investissait le camp adverse. Après avoir causé un nouveau carton jaune à Kieran Hardy, ils jouaient vite la pénalité, et Jérémy Fernandez marquait un vrai essai de demi de mêlée (12-6, 33ème). Rebelote peu après avec une pénalité à 25 mètres des perches. Le Brun allait chercher la touche, et une combinaison s’organisait pour l’essai d’Abraham Papali’i (17-9, 39ème).

Taille patron, le CO s'assure le bonus

Les Tarnais débutaient la deuxième période comme ils avaient commencé la première. Avec un essai. Sur un ballon de récupération, Fernandez envoyait au large où ses arrières avaient créé un surnombre. Raisuqe jouait bien le 3 contre 1 et retrouvait Dumora intérieur, qui crochetait son vis-à-vis avant de terminer entre les perches (24-9, 43ème). Le bonus était déjà en poche. Mais encore fallait-il assurer la victoire, car Llanelli n’abandonnait pas. Dans son camp, Le Brun mettait du temps à prendre une décision, laissant la défense le reprendre. Lloyd récupérait le ballon qu’il avait échappé sur un plaquage, pour réduire la marque (24-16, 50ème).

Pas de quoi redonner de la confiance aux Gallois, qui subissaient la rencontre. Le CO en profitait et envoyait du beau jeu. Avec ce beau mouvement collectif, où le ballon était vivant et Botitu se laissait même aller à une passe dans le dos. Doubrere jouait la croisée pour Le Brun, qui ajoutait son essai (34-16, 67ème). Les Scarlets se réveillaient dans cette fin de match, mais manquaient de précision. Les esprits s’échauffaient. Castres faisait beaucoup de fautes pour préserver son avantage, ce qui amenait à des cartons de Le Brun (75ème) et Bouzerand (78ème). Pas suffisant pour modifier le tableau d’affichage.

Belle victoire donc du CO, qui prend la tête de sa poule avec ce bonus. La semaine prochaine, Castres passe à la vitesse supérieure avec un déplacement sur la pelouse d’Edimbourg.