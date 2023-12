L'ailier anglais Henry Arundell ne pourra pas disputer le prochain tournoi des 6 Nations s'il ne rejoint pas un club anglais d'ici là, selon le quotidien britannique The Telegraph. Bath s'est notamment positionné sur l'arrière.

Henry Arundell est dans une impasse. L'ailier virevoltant du XV de la Rose pourrait ne pas disputer le tournoi des 6 Nations 2024 avec l'Angleterre. La raison est la règle du nombre d'internationaux pouvant jouer l'étranger. Selon The Telegraph, il faut pour lui retrouver dès que possible le championnat anglais pour pouvoir porter à nouveau le maillot frappé de la rose.

Arundell, en passe de rejoindre l'équipe anglaise de Bath en rugby Championship, pourrait donc quitter la France plus rapidement que prévu pour avoir une chance de jouer la compétition avec l'Angleterre, alors qu'il est arrivé dans l'Hexagone il y a de ça seulement un mois et demi. Le jeune joueur a déjà fait forte impression avec le Racing en seulement trois matchs sous le maillot des Ciels et Blanc. Lors du premier d'entre eux, à Toulon, il avait inscrit un triplé sans pour autant empêcher la défaite des siens.