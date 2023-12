Alors qu'il évoluera au Japon cette saison, l'ouvreur ou arrière de la Nouvelle-Zélande Beauden Barrett (32 ans, 123 sélections) a réaffirmé son engagement auprès des All Blacks. Il a signé un nouveau contrat le liant à la fédération néo-zélandaise jusqu'en 2027.

Un flou entourait le poste d'ouvreur en Nouvelle-Zélande ces derniers temps. Alors que Richie Mo'unga a signé au Japon pour trois ans avec les Toshiba Brave Lupus, Beauden Barrett a lui donné son accord pour rejoindre les Toyota Verblitz cette saison. Mais cette aventure nippone ne sera que de courte durée pour le dernier cité, qui va revenir aux Auckland Blues en 2025, a annoncé la Fédération néo-zélandaise. Champion du monde 2015, Barrett a signé un nouveau de contrat de quatre ans et est engagé jusqu'en 2027 avec les All Blacks.

Joueur de rugby de l'année en 2016 et 2017, Barrett devrait donc continuer de guider ces Blacks jusqu'à la Coupe du monde en Australie, lors de laquelle il aura 36 ans. "Beauden apporte énormément de classe, soulignait le nouveau sélectionneur néo-zélandais Scott Robertson. C'est le deuxième joueur des lignes arrières le plus capé de l'histoire des All Blacks et pouvoir encore bénéficier de sa connaissance et de son expérience est le reflet de sa fidélité".