Blessé lors du match face à Béziers à Armandie le 10 novembre dernier, le centre d'Agen Kolinio Ramoka s'est fait opérer ce lundi à Toulouse, nous informe Sud Ouest. Le Fidjien est forfait pour le reste de la saison mais le SUA ne devrait pas chercher de joker médical.

C'était à prévoir, c'est désormais certain : Kolinio Ramoka ne refoulera plus les pelouses de Pro D2 avant la fin de la saison. Gravement blessé au genou face à Béziers début novembre, le centre fidjien souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur. Une blessure répandue, qui nécessite au moins six mois de rééducation et qui était en plus accompagnée d’une fracture du plancher tibial. Selon Sud-Ouest, Ramoka s'est fait opérer ce lundi à Toulouse et n'est donc espéré que pour la préparation de la saison prochaine en Pro D2.

Malgré cette nouvelle, le quotidien régional assure qu'Agen ne fera pas appel à un joker médical pour le remplacer. La piste interne est privilégiée à un poste où Clément Garrigues, Harry Sloan, Théo Belan, George Tilsley et le jeune Yul Charrier peuvent évoluer. Ce vendredi Agen se déplace à Soyaux-Angoulême lors de la treizième journée de Pro D2.