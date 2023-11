Montpellier s'est incliné dans une défaite qui fait plus mal que les autres, face au promu Oyonnax et qui plus est à domicile. Pour nos journalistes, l'apport de la ligne arrière héraultaise est bien trop en-deça des attentes, le second rideau est d'ailleurs visé.

Le MHR sombre de plus en plus au classement. Patrice Collazo, Bernard Laporte et les autres membres du nouveau staff n'ont pas réussi leur première sur le banc héraultais. Montpellier s'est incliné face au promu oyonnaxien 26-21, avec un second rideau loin d'être au rendez-vous. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes décryptent la septième défaite d'affilée du MHR, toujours dernier du Top 14.