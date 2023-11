Maro Itoje est courtisé en France mais les Saracens espèrent logiquement garder leur taulier. La situation contractuelle du deuxième ligne anglais cristallise les tensions au sein d'une Premiership qui a déjà vu plusieurs de ses pensionnaires traverser la Manche.

Le rugby anglais retient son souffle. Alors que la Premiership a largement perdu son lustre d'antan et que les tribunes se vident année après année, l'exil des talents britanniques a s'amplifie depuis deux saisons. Jack Willis (Toulouse), David Ribbans (Toulon), Sam Simmonds (Montpellier)... Le Royaume est en crise mais le point de bascule est peut-être imminent. Maro Itoje, l'une des icônes de l'Angleterre, arrive au terme de son contrat cette saison et sa situation pose de nombreuses questions. Actuellement payé 922 000 euros par an par les Saracens, le deuxième ligne international pourrait subir une baisse de salaire de 50%, selon les informations du Telegraph.

La cause ? Les changements de règle du salary cap anglais obligent les clubs de Premiership à ne posséder qu'un seul "marquee player" dans leur effectif, c'est-à-dire un joueur dont le contrat n'entre pas dans le salary cap et qui est donc bien mieux payé que ses coéquipiers. Dans ce contexte, les Saracens préféreraient mettre le paquet sur Owen Farrell plutôt que sur Itoje. Le numéro 10 du XV de la Rose est également en fin de contrat et devrait poursuivre son aventure avec les triples champions d'Europe, toujours selon le Telegraph.

England must introduce a ‘Giteau law’ to keep Maro Itoje available if he moves to France



\u270d\ufe0f@brianmoore666#TelegraphRugby — Telegraph Rugby (@TelegraphRugby) November 20, 2023

Lyon à l'affût ?

Alors que Lewis Ludlam et Kyle Sinckler devraient débarquer à Toulon la saison prochaine, Maro Itoje est évidemment dragué outre-Manche. Selon The Rugby Paper, Lyon a déjà manifesté son intérêt pour le deuxième ligne anglais. La situation économique du Top 14 est bien plus reluisante que celle de la Premiership, offrant notamment à Itoje l'opportunité de préserver, a minima, une majeure partie de son imposant salaire. Taulier du XV de la Rose, icône du Royaume, Itoje est un symbole du rugby anglais et son départ serait un cataclysme et obligerait Steve Borthwick à se priver d'Itoje en sélection.

Brian Moore, légendaire talonneur anglais (64 sélections entre 1987 et 1995), a d'ailleurs publié une tribune pour exiger une "loi Giteau" sur le modèle australien. Après son arrivée à Toulon, en 2011, Matt Giteau ne devait plus être sélectionnable avec les Wallabies. Mais la fédération australienne avait finalement permis à des joueurs à plus de 60 sélections de prétendre au maillot doré, même s'ils jouaient à l'étranger. "Un assouplissement de cette règle ne serait pas déraisonnable. Pour le bien du rugby anglais, il est important que les bonnes décisions soient prises, et l’équilibre des arguments doit être en faveur du bien du jeu dans son ensemble, et non de l’individu".

Where will @maroitoje be playing next year? ?@StuartWHOGG_, @TomMay1 and Craig Doyle share their thoughts on The Rugby Review. #GallagherPrem pic.twitter.com/9GupXVqKpq — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) November 26, 2023

À l'inverse, certains observateurs militent pour qu'Itoje reste au pays. C'est le cas de Stuart Hogg, néoretraité, aujourd'hui consultant pour la télévision anglaise. "Ce n'est pas aussi simple que de dire 'je vais y aller, je vais récupérer l'argent, je vais jouer au rugby.' Il va en France, il jouera chaque semaine et il manquera les sélections anglaises et les saisons potentielles des Lions. Ce n'est pas aussi simple et planifier la navigation que toutes les questions financières; En tant que fan de rugby, nous voulons toujours le voir jouer en Premiership". Alors, de quoi sera fait l'avenir de Maro Itoje ?