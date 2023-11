Bordeaux déroule face à l'USAP et s'offre son premier bonus offensif de la saison.

L'Union Bordeaux-Bègles n'a pas fait dans le détail. Large vainqueur de Perpignan (46-22) sur ses terres avec 7 essais au compteur et le bonus offensif, l'UBB s'est offert un récital face aux largesses défensives catalanes. L'ailier international Damian Penaud ayant réussit l'exploit d'inscrire la bagatelle de 4 essais dans la rencontre, témoignage d'une rencontre à sens unique à Chaban-Delmas malgré la courageuse réplique des visiteurs.

Il ne fallait pas être en retard à Chaban-Delmas, tant les locaux mettaient beaucoup d'application dans leur jeu. La première incursion fut la bonne avec l'essai de Penaud en bout de ligne pour mettre tout le monde au diapason (7-0, 2 ème). Les vagues girondines s'abattaient fréquemment, après un franchissement de Moefana, c'était au tour de Buros de célébrer sa 100 ème sous la tunique de l'UBB comme il se devait (14-0, 7 ème). Un festival offensif qui se poursuivait avec un nouvel essai de Penaud, toujours aussi efficace au moment de concrétiser l'animation générale de se formation (24-0 17 ème). Alors que les Sang et Or tentaient de contenir péniblement les assauts adverses, Penaud n'était pas rassasié et profitait d'un mouvement d'envergure pour inscrire le triplé (29-0, 31 ème).



L'USAP était groggy mais réagissait tout de même par un essai de Van Tonder (29-5, 36 ème), venu se proposer dans la ligne, après une transmission au cordeau d'Allan. Largement insuffisant pour refouler l'énorme envie des Bordelo-Bèglais bien décidés à appuyer sur tous les secteurs. L'inévitable Damian Penaud signant un 4 ème essai en contre, suite à un subtil coup de Lucu et une pénalité jouée rapidement sur une aile encore une fois délaissée (34-5, 39 ème). Une démonstration de force des hommes de Yannick Bru, auteurs de nombreux franchissements tandis que la défense catalane ne pouvait que constater les dégâts. 5 essais à 1 à la pause, avec des certitudes du côté girondin alors que les hommes de Franck Azéma semblaient résignés face à cette insolence.

Perpignan s'enlise, Penaud en profite

Revenus des vestiaires avec d'autres intentions, les Perpignanais ont refait le coup comme à Toulouse avec une seconde période de meilleure facture. Roelofse sur un maul tonitruant (34-12, 57 ème) puis Acebes sur un bon service d'Acebes (34-17,61 ème) ayant redonné la vigueur aux visiteurs avec de l'application dans le jeu. Avec un bonus offensif menacé, les locaux s'employèrent pour retrouver cet objectif. Lamothe passera en force sur un effort des avants pour décrisper l'ambiance le temps de quelques minutes (39-17, 69 ème). Les supporters de Chaban-Delmas soulagés encore un peu plus, quand Poirot scellera définitivement cette rencontre bonifiée par une course tranchante (46-17, 79 ème), même si McIntyre dans les arrêts de jeu, atténuera la note (46-22,80 ème).

Bordeaux déroule face à l'USAP et s'offre son premier bonus offensif de la saison.



L'UBB se repositionne dans les hauteurs du classement, après une prestation convaincante dans l'ensemble et une production notable dans le premier acte. En retrouvant cette efficacité offensive, les Unionistes se sont libérés avec un contenu plaisant. Les 4 essais concédés devront tout de même être scrutés afin d'être le plus performant lors du prochain déplacement à Oyonnax pour tenter de basculer.

Perpignan s'est écroulé en première période, tout comme à Toulouse il y a deux semaines. Une contrainte dès le départ qui n'aura pas permis aux Sang et Or de renverser la tendance malgré 4 essais inscrits. Le prochain déplacement à La Rochelle sera de la même consistance et une amélioration du secteur défensif sera attendue.