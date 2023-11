Le Top 14 est désormais bien avancé, les premières tendances ont eu le temps de se confirmer et les écarts au classement de se creuser. Mal en point depuis le début de la saison, Montpellier pourrait bien se relancer face à Oyonnax. De son côté, la Racing devrait continuer sur sa lancée face à La Rochelle... Nos pronostics de la 8ème journée de Top 14 !

Toulon - Castres

Après son succès d'envergure sur la pelouse de Clermont, les hommes de Pierre Mignoni retrouvent leur Mayol où ils affronteront des Castrais qui réalisent un très bon début de saison. Solide à domicile, mais aussi capable de gros coup à l'extérieur comme à La Rochelle, Castres pourrait jouer les troubles fêtes dans le Var. Mais dans son antre, Toulon est pour l'instant invaincu et galvanisé par sa dernière victoire. Les Rouge et Noir pourraient bien venir à bout de Castres.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Castres

Bordeaux-Bègles - Perpignan

L'UBB n'est pas passée loin d'un gros coup à La Rochelle, mais les Bordelais s'étaient effondrés en fin de match. À domicile cette fois, et contre Perpignan, la donne n'est pas la même. Avec sa ligne de trois-quarts cinq étoiles, Bordeaux pourrait vouloir se consoler. Même si l'USAP a bien réagi après son mauvais début de saison, ce déplacement semble compliqué pour les Sang et Or qui pourraient repartir les valises pleines.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Bordeaux

Lyon - Bayonne

Lyon, qui a enchaîné deux défaites (chez eux face au Stade français puis à Oyonnax), va vouloir se remettre sur de bons rails face à Bayonne. De leur côté, les Bayonnais ne se sont pas toujours montrés à l'aise hors de leur base depuis leur montée dans l'élite. Si Gerland n'est pas une forteresse imprenable, le Lou aura à cœur de se reprendre et de s'éloigner de la zone rouge. Une victoire pourrait leur permettre de dépasser les Basques.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Montpellier - Oyonnax

L'heure a sonné dans l'Hérault. L'heure de se racheter après le très mauvais début de saison, l'heure pour le nouveau staff de montrer que leur nomination était le bon choix et l'heure pour les joueurs de se rebiffer. Face à Oyonnax, les Montpelliérains ont beaucoup de choses à prouver, à eux-mêmes d'abord. La réception du petit poucet de ce championnat tombe donc à pic. Le MHR voudra d'abord se rassurer devant et concasser le pack aindinois. Alors, on pourrait ne pas voir de grande envolée pendant 80 minutes, mais Patrice Collazo et ses hommes pourraient arriver à leurs fins.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Pau - Stade français

Étonnamment c'est un des gros matchs de ce début de championnat, les Béarnais réalisent un gros début de saison malgré leur dernière défaite à Jean-Dauger. De leur côté, les Parisiens sont toujours premiers malgré le derby perdu à la maison et voudront donc conserver cette place de choix face à la Section. Deux des meilleures défenses du championnat s'affrontent, alors on pourrait avoir le droit à un âpre combat sur la pelouse du Hameau.

Notre pronostic : victoire de Pau, bonus défensif pour le Stade français

Toulouse - Clermont

C'était encore un duel au sommet il y a quelques saisons, c'était même l'affiche de la finale de rêve en 2019. Depuis, les Toulousains sont encore au premier plan, les Clermontois ont, eux, été un peu déclassés. Alors, sur la pelouse d'Ernest-Wallon, on pourrait assister à une belle rencontre, entre deux équipes portées vers l'attaque. Avec Antoine Dupont titularisé à son poste de demi de mêlée, les Rouge et Noir voudront envoyer du jeu, même s'il faudra aussi qu'ils règlent leurs problèmes devants. Ce déplacement s'annonce compliqué pour l'ASM qui n'a plus gagné à Toulouse depuis 2014.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Racing - La Rochelle

C'est un match au sommet pour clôturer cette 8ème journée. D'un côté les Racingmen qui réalisent un bon début de saison restent sur une victoire à Jean-Bouin dans le derby de Paris. De l'autre, les Rochelais qui, s'ils ont remporté leurs deux derniers matchs, ne sont pas vraiment rassurés sur la qualité de leur jeu. Dans un stade qui le favorise, les deux équipes pourraient envoyer du jeu. Avec une victoire les Ciel et Blanc peuvent dépasser au classement le Stade français et prendre la première place, de quoi motiver.

Notre pronostic : victoire du Racing