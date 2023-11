Après sa récente éviction de Montpellier, Richard Cockerill pourrait prendre la tête d'une sélection. La Géorgie aurait désigné l'Anglais comme son futur sélectionneur.

Avec l'arrivée de Bernard Laporte, Richard Cockerill n'est plus le manager de Montpellier. L'aventure de l'ancien talonneur anglais n'aura pas duré longtemps dans l'Hérault, arrivé cet été, Cockerill fait déjà ses valises. La défaite à Perpignan ce week-end, la sixième de suite, a accéléré son départ. Avec le MHR il n'aura remporté qu'un seul match, le premier de la saison, disputé à la maison face à La Rochelle.

Mais comme l'annonçait Midi Olympique il y a une un peu plus d'une semaine, l'Anglais ne devrait pas rester loin d'un banc très longtemps. Il pourrait s'engager pour deux années à la tête de la sélection géorgienne. Levan Maisashvili a quitté les Lelos après une Coupe du monde plutôt décevante, un match nul face au Portugal et trois défaites face à l'Australie, le pays de Galles et les Fidji. Après avoir été adjoint du XV de la Rose (2021-2023), l'ancien du Leicester prendrait la tête d'un pays pour la première fois.