Pour la première fois depuis 2015, les Euskarians vont affronter un pays, à savoir la Belgique, ce samedi (15h), lors d’un match amical. Ce sera l’occasion de mettre en avant de nombreux joueurs amateurs du Pays basque, lesquels seront dirigés par Patrice Lagisquet, Serge Milhas et Sébastien Fauqué.

C’est au Pays basque, du côté de Saint-Jean-de-Luz, que la Belgique, 29e nation au classement World Rugby, a posé ses valises le temps d’une semaine. Les “Black Devils”, emmenés par Laurent Dossat, ont décidé de venir faire cinq jours de stage dans le Sud-Ouest de la France, pour préparer leurs futures échéances, à savoir, le “Rugby European Championship”, pendant lequel ils affronteront le Portugal, la Roumanie et la Pologne. Ce sera en février 2024.

Mais avant ça, les Belges ont un premier rendez-vous amical, ce samedi (15 heures) contre les Euskarians, la sélection du Pays basque, au stade du Pavillon Bleu (Saint-Jean-de-Luz). “Nous sommes très fiers de recevoir une équipe nationale, avoue Pierre Peytavin, un des dirigeants de l’équipe. Pour nous, c’est un retour sur le devant de la scène.”

Contre le Chili et l’Uruguay en 2015

Mis en sommeil pendant la pandémie, les Euskarians avaient profité du week-end des demi-finales du Top 14 pour faire leur premier match à XV, au printemps dernier. Ils l’avaient largement emporté 50 à 5 face à la sélection catalane. Ce week-end, au Pavillon Bleu, habituellement occupé par le SJLO (Nationale 2), les Basques devraient tomber sur une opposition plus coriace, et ce sera la première fois depuis huit ans qu’ils affrontent une équipe nationale.

Les dernières confrontations contre des pays remontent en effet à 2015. Les Basques avaient perdu à Getxo face à l’Uruguay (19-41), avant de l’emporter contre le Chili (31-14). “C’est une reconnaissance que les Belges viennent chez nous. On va essayer de leur proposer une opposition digne de ce nom, avec les joueurs du coin”, poursuit Peytavin.

Deux joueurs de Pro D2, deux de Top 14

La sélection des Euskarians sera composée de 27 joueurs, principalement issus des clubs amateurs du Pays basque, qu’ils se nomment Anglet et Saint-Jean-de-Luz (Nationale 2), Mauléon et Nafarroa (Fédérale 1). Il y aura aussi, dans les rangs de l’équipe basque, un joueur de Nevers (Robin Dioné, prêté par Bayonne), un de Vannes (Alex Gouaux, formé à Anglet) et deux garçons issus de l’effectif ciel et blanc (Aitor Hourcade, Victor Hannoun).

Habitué aux joutes de la Fédérale, le deuxième ligne de Nafarroa, Anthony Cachenaut, portera le brassard de capitaine pour son retour avec les Euskarians, six ans après sa dernière sélection. “On voulait le prendre cet été, mais il était blessé. Là, il revient par la grande porte. Anthony a rendu de multiples services à son club. Il avait eu des petits soucis de santé il y a 3 ou 4 ans (il avait fait un AVC, NDLR) et est revenu plus fort que jamais. C’était naturel de le nommer capitaine. Son nom est sorti en premier de liste.” “Je ne pensais pas rejouer au rugby, avoue l’intéressé. C’est une fierté d'être capitaine, je le prends avec grand plaisir. Lorsqu’on me l’a proposé, j’ai dit oui de suite.”

Les Euskarians face à une sélection catalane au printemps dernier. Midi Olympique - Pablo Ordas

Pour entraîner le tout, le Luzien Serge Milhas (coach des avants) et l’Angloy Sébastien Fauqué (arrières), déjà en poste au mois de juin, seront accompagnés de Patrice Lagisquet (manager), qui prend la suite de Vincent Etcheto. “Nous nous sommes appuyés sur le staff des deux équipes de Nationale 2 sur la Côte basque. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, on s’est tourné vers eux naturellement, raconte Peytavin. Patrice Lagisquet arrêtant avec le Portugal, il nous paraissait tout à fait évident de le contacter pour qu’il amène la flamme qu'il a amenée au Portugal.”

Lagisquet : “Comme avec les Barbarians”

L’ancien entraîneur du BO a, de suite, répondu favorablement. “J’ai toujours été attaché au comité Côte basque Landes. J’ai joué avec la sélection. Avec l’Académie Basque du sport, j'allais former les entraîneurs de l’autre côté de la frontière. C’est quelque chose qui me plaît bien”, explique le technicien. Avec un seul entraînement de prévu avant la rencontre (jeudi, au stade Blancpignon d’Anglet), l’ex-sélectionneur du Portugal tentera de faire passer quelques conseils à ses joueurs, d’autant qu’il connaît bien la Belgique pour l’avoir affrontée avec “Os Lobos”, il y a peu.

“Je sais comment les aborder. Je verrai si je peux leur amener des détails sur le jeu au sol pour essayer d’accélérer le jeu. Des fois, il peut y avoir des choses sur les attitudes dans les rucks, pour gagner du temps sur la libération de balle”, indique-t-il. Pour autant, la principale préoccupation du technicien sera, avant tout, que l’équipe basque prenne et donne du plaisir. “Il faut que ce soit comme avec les Barbarians, insiste-t-il. Il y a une identité de rugby faite d'initiatives et c’est bien de la conserver. Connaissant Serge Milhas, je sais qu’il va prôner ce genre de jeu.”

Match télévisé et pour la bonne cause

Cette seconde rencontre à XV pour les Euskarians après la pandémie s’inscrit dans le cadre du développement de la sélection, également active à VII. À ce sujet, après avoir participé au tournoi d’Elche, les Euskarians s’envoleront pour celui de Dubaï, en décembre. À XV, les dirigeants ne s’interdisent pas, dans un futur proche, d’organiser une tournée en Irlande, de rendre visite aux Belges ou de traverser l’Atlantique pour un séjour en Amérique du Sud, où de nombreux Basques vivent. “On fonctionne avec les opportunités que l’on a, dit Peytavin. Beaucoup d’équipes viennent au Pays basque se préparer. On est à l'affût.”

Désireux de promouvoir leur image, les Euskarians ont fait l’effort nécessaire pour que la rencontre soit diffusée en direct, samedi, sur une chaîne locale (TVPI) et les bénéfices de cette journée (l’entrée coûtera 5 euros) seront reversés à l'association “Hegoak Mendian, Le Trail en joëlette” qui organise des sorties en montagne avec des coureurs et des personnes à mobilité réduite.

Tous les ingrédients semblent réunis pour que le rugby amateur basque ait droit à l’exposition qu’il mérite ce week-end. “Nous sommes là pour mettre en avant le travail quotidien des clubs, au Pays basque, souligne Pierre Peytavin. Ce genre d'événement est une vraie satisfaction. Vous savez les jeunes, quand ils jouent ces matchs-là, sont très heureux de porter le maillot du Pays basque, et c’est pour nous la plus grande fierté.”

Le groupe :

Pilier : Landrodie (Saint-Jean-de-Luz), Antchagno (Nafarroa), Perez (Mauléon), Lagikula (Anglet)

Talonneur : Echeveste, Cazenave (Saint-Jean-de-Luz)

Deuxième ligne : Le Tiec (Mauléon), Alvarez de Eulate (Ordizia), Cachenaut (Nafarroa, capitaine), Bergounioux (Anglet)

Troisième ligne : Obamé (Mauléon), Cancillo (Saint-Jean-de-Luz), Dioné (Nevers), Labadie (Anglet)

Numéro huit : Bidegain (Nafarroa), Hourcade (Aviron bayonnais)

Demi de mêlée : Gouaux (Vannes), Tarascon (Saint-Jean-de-Luz)

Ouvreur : Curutchet (Anglet)

Ailier : Hannoun (Aviron bayonnais), Queheille (Mauléon), Bérot (Anglet)

Centre : Jauréguiberry (Nafarroa), S. Spring (Nafarroa), Bonnard (Aviron bayonnais)

Arrière : Rodriguez (Saint-Jean-de-Luz), Cahuzac (Anglet)