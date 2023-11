Le dernier choc de cette 7ème journée opposera La Rochelle à l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche à 21 heures. À l'ouverture deux hommes qui se connaissent bien se feront face puisque Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert se retrouveront sur la pelouse de Marcel Deflandre.

Hastoy, la force tranquille

Il paraît loin le temps où Antoine Hastoy évoluait sous les couleurs de la Section paloise. Pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. Arrivé au Stade rochelais lors de la saison 2022/2023 l'ouvreur de 26 ans a rapidement réussi à s'imposer au sein de l'effectif de Ronan O'Gara. À La Rochelle il était très attendu pour ses qualités dans le jeu courant mais aussi et surtout pour son aisance face aux perches et s'est imposé logiquement numéro 10 dans le dos après une acclimatation express. La saison dernière il accumule 28 feuilles de maths pour 26 titularisations et un temps de jeu total de 2016 minutes et 329 points inscrits... Il marque les esprits en phase finale de Champions Cup et prolonge naturellement le plaisir à l'ouverture en phase finale de Top 14 !

Le tout est qu'Antoine Hastoy colle parfaitement au jeu mis en place par La Rochelle et apporte une certaine forme de sérénité à cette équipe en distribuant justement le jeu. Il n'est pas le genre de joueur à s'offrir de grandes chevauchées et préférera toujours créer que prendre les brèches mais il est pourtant ô combien précieux dans le système rochelais. Un ouvreur au service de son équipe s'il fallait résumer !

Jalibert, facteur x

En face, Matthieu Jalibert est un brin différent. Bien installé dans l'effectif bordelais où il a connu ses premières feuilles de match en 2017, l'ouvreur est l'un des patrons de l'UBB. Et si l'on trouve quelques points communs aux deux hommes il faut tout de même avouer que le style de jeu du Bordelais se veut bien plus offensif. Un jeu parfois plus individualiste. Mais ne voyez pas là le côté péjoratif du terme. Contrairement à son vis-à-vis du jour Jalibert aura tendance à tenter, à proposer un jeu ambitieux offensivement pour aller chercher le moindre espace dans la défense. Et ce avec généralement beaucoup de réussite.

Il est capable de débloquer une situation sur une fulgurance ou en tapant des passes au pied millimétrées pour ses partenaires sans oublier les petits "par-dessus" qu'il affectionne tant. Reste à voir lequel de ces deux aura le dernier mot dans le derby de l'Atlantique. Les deux ouvreurs, coéquipiers en équipe de France et adversaires en Top 14 pourraient en tout cas jouer un rôle précieux ce dimanche soir...

L'avis de Rugbyrama

Au vu des conditions climatiques, qui n'affichent pour l'heure pas la moindre goutte de pluie dans le ciel rochelais ce soir, tout porte à croire que ces deux équipes pourront se lâcher sur le plan offensif. Et à ce jeu-là, difficile de croire que Jalibert n'aura pas le dernier mot. L'ouvreur bordelais qui a enchaîné les pépins physiques la saison dernière, semble prêt à remontrer son meilleur visage surtout après la défaite face à Pau le week-end dernier.