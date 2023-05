Au milieu de cette finale irréelle, Antoine Hastoy a rayonné par sa précision au pied. Ses douze points au pied à 100% de réussite ont été capitaux pour sacrer une nouvelle fois La Rochelle.

Il était venu pour gagner, Antoine Hastoy a été servi. Recruté l'été dernier pour remplacer Ihaia West, trop inconstant face aux perches, l'ancien palois s'est parfaitement acclimaté à l'Atlantique. Pour sa première participation en Champions Cup, Antoine Hastoy a constamment été au rendez-vous de la compétition suprême. Ce samedi, face au grand Leinster, le Bayonnais de naissance a été impérial dans l'animation du jeu et face aux perches. Le numéro 10 rochelais a signé un impeccable 6/6 face aux poteaux, avec douze points au compteur.

Un bilan dont ne peuvent se vanter Ross Byrne et le Leinster. Le buteur irlandais a touché deux fois le poteau sur des transformations en coin, des tentatives qui auraient pu faire la différence en faveur des Irlandais. La performance de l'ancien palois a surtout été impressionnante de maîtrise et de sang-froid. À vingt-cinq ans, le jeune ouvreur a validé le choix de Ronan O'Gara à l'intersaison.

Une première saison XXL

Avant la rencontre, Antoine Hastoy évoquait déjà son calme avant de jouer sa première finale. "Je ne ressens pas de pression mais de l’excitation. C’est la première fois que je vais en finale. Cette petite boule d’excitation va monter. Depuis la semaine dernière on réfléchit à comment on va jouer cette finale. Personnellement je suis très excité" avait déclaré le principal intéressé dans la semaine.

Avec vingt-six matchs cette saison, Antoine Hastoy a rayonné à l'ouverture rochelaise. Actuellement troisième meilleur buteur du Top 14 et meilleur réalisateur de la Champions Cup, l'ouvreur maritime a sorti plusieurs performances de haut rang cette saison. Ses vingt-neuf points en Ulster avaient permis aux Rochelais de s'imposer en Irlande et ses passes au pied décisives en demi-finale contre Exeter ont émerveillé le public rochelais. Sa dernière sortie en finale a été le point d'orgue d'une saison européenne parfaite. Antoine Hastoy doit maintenant rayonner en Top 14 et aider les Maritimes à s'offrir un incroyable doublé...