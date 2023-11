Juan Imhoff, l'ailier argentin du Racing 92, va disputer son 250ème match sous le maillot du club francilien. L'ailier aux 3 coupes du monde disputées fait partie des grands monsieurs des Ciel et Blanc et entre un peu plus dans l'histoire du club.

Il fait partie des meubles comme on dit ! Arrivé en 2011 du côté du Racing en tant que joker médical, la fusée argentine a fait du chemin depuis. Celui qui entame sa 13ème saison en France est un joueur de grande classe, tant sur le terrain que par son comportemen. Juan Imhoff aura marqué et continue de marquer de son empreinte l'histoire du championnat de France avec cette statistique : 250 matchs. Un chiffre vertigineux pour l'un des joueurs phares du Top 14 de cette deuxième décénie du 21ème siècle. Ailier véloce et finisseur de talent, il a marqué 110 essais avec son club de toujours. Et notamment lors de la saison 2017-2018 où il avait marqué 12 essais en championnat.

Notre Juan Imhoff célèbre aujourd'hui sa 250ème rencontre sous le maillot Ciel et Blanc



— Racing 92 (@racing92) November 18, 2023

Recemment, il a vu l'arrivée d'un certain Henry Arrundell, joueur de classe mondiale et au talent indéniable, âgé de seulement 21 ans. De 14 ans son cadet donc, l'ailier argentin en plaisantait d'ailleurs dans l'Équipe : "Qu'est-ce que je peux lui apporter ? C'est lui qui va peut-être m'apporter des choses. La semaine dernière, c'était son anniversaire. Je lui ai demandé quel âge il avait, il m'a dit 21 ans. Je lui ai dit que j'allais l'appeler ''hijo'' (fils) et il m'a appelé ''padre'' (père). On fera les comptes en fin de saison (rires). Je suis persuadé que je peux encore apprendre des jeunes". Dans cette rencontre face au Stade français, Imhoff débutera donc sur l'aile gauche du Racing 92 aux côtés d'Habosi. Arundell sera lui sur le banc.