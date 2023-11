Ancienne gloire du rugby à VII, Virimi Vakatawa a confié n'avoir aucun doute sur l'adaptation d'Antoine Dupont à cette nouvelle discipline. Pour l'actuel joueur de Bristol, le demi de mêlée est le meilleur joueur du monde et il est une plus-value énorme pour l'équipe de France avant les Jeux olympiques.

C'est officiel depuis peu : Antoine Dupont va intégrer l'équipe de France à VII qui préparera les Jeux olympiques de Paris 2024 prochainement. Un choix fort, qui traduisait l'intérêt du capitaine du XV de France pour ce sport trop souvent délaissé pour le rugby à XV. D'ailleurs, Virimi Vakatawa est un de ceux qui ont réalisé le chemin inverse. Talent phénoménal à VII, le Fidjien d'origine avait intégré le XV après avoir éclaboussé le circuit mondial de son talent. Au cœur d'un entretien avec Midi Olympique, l'ancien Racingman, qui a surpris le monde récemment en revenant à la compétition, a évoqué le choix de Dupont, un joueur qu'il a côtoyé en équipe de France.

La FFR a annoncé la présence d'Antoine Dupont dans un groupe de joueurs qui préparera les Jeux Olympiques 2024. Son intégration en équipe de France de rugby à 7 se fera en janvier.



Il n’est pas le meilleur joueur du monde pour rien

Lui qui a connu des heures moroses au sein de l'équipe de Seven voit d'un très bon œil l'apport d'un joueur d'un tel niveau : "C’est bien qu’Antoine s’intéresse au rugby à VII car je pense que nous pouvons avoir une équipe de France meilleure que celle des Fidji. Nous avons des joueurs en France très talentueux. Même si je dois admettre que ceux qui y sont actuellement sont déjà très forts par rapport à l’époque où je jouais. Ajouter Antoine et peut-être deux ou trois quinzistes de plus, c’est très bien. À lui tout seul, il peut faire gagner l’équipe de France !"

Quant à son adaptation dans un sport qui, on ne cesse de le répéter, est si différent du XV, Vakatawa ne s'inquiète pas : "Je n’ai pas de doutes par rapport à Antoine. Ce n’est pas le fait qu’il n’ait jamais joué à VII qui va faire qu’il sera dans le dur. Il n’est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Il est capable de faire des choses incroyables. Il faut que je lui envoie un message pour lui demander ce qu’il ne peut pas faire". L'intégration du demi de mêlée (52 sélections) au sein du groupe qui préparera l'épreuve de rugby à sept des JO sera officiellement annoncée lundi en marge d'un événement à J-250 organisé par la FFR.