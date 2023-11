Carnet noir - Décès de Gilles Cassagne

Gilles Cassagne, ancien manager du FC Grenoble, est décédé à son domicile de Saint-Chef.

C'est avec une bien triste nouvelle que le rugby rhônalpin s’est réveillé ce jeudi 16 novembre : l'ancien emblématique centre ou ouvreur du CSBJ Gilles Cassagne est décédé la veille au soir, retrouvé inanimé par son épouse à son domicile de Saint-Chef.

Né le 8 mars 1961, Gilles Cassagne restera pour l'éternité celui qui portait le n°10 des ciel et grenat en 1997, lors de la fameuse année des trois finales (trophée Yves-du-Manoir, Challenge européen et groupe A). Après avoir occupé les fonctions de manager du FCG pendant plusieurs saisons, Gilles Cassagne était devenu depuis six ans le directeur général de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de rugby, créée quelque temps plus tôt des fusions des comités territoriaux des Alpes, de Drôme-Ardèche et du Lyonnais.