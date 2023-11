En l'absence de Pierre Bourgarit, La Rochelle avait choisi de faire confiance à Billy Pollard comme joker Coupe du monde. L'Australien, qui a disputé deux matchs avec les Maritimes, est revenu sur son court passage et se souvient d'une ambiance exceptionnelle.

Deux petits matchs, mais des souvenirs pour la vie. Billy Pollard se rappellera longtemps de son passage à La Rochelle. Arrivé comme joker Coupe du monde pour pallier l'absence de Pierre Bourgarit, qui a disputé le Mondial avec l'équipe de France, le jeune australien est revenu sur son aventure rochelaise. "Mon manager m'avait dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour la période de la Coupe du monde et j'étais aux anges, a-t-il confié au site étranger Rugby.com.au. Je ne pensais pas que cela se produirait un jour."

Le talonneur des Brumbies a surtout évoqué l'ambiance incroyable dont il a été témoin lors de son bref passage en Top 14. "Pendant tout le temps que j'ai passé là-bas, la foule, l'atmosphère, c'était vraiment surréaliste. Tout est très différent de ce que l'on trouve en Super League. J'ai pu tester le Top 14 et j'ai adoré. Nous nous sommes arrêtés au stade et il y avait des fusées jaunes, des milliers de personnes demandaient des autographes .C'était incroyable. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant."

"Je dois être plus régulier en conquête"

S'il est encore jeune, Billy Pollard a déjà connu le bonheur d'être sélectionné avec les Walabies, en 2022 face à l'Argentine. Il doit désormais enchaîner les bonnes performances avec les Brumbies pour espérer retrouver la sélection, mais lui-même avoue avoir des progrès à réaliser. "J'aimerais atteindre le niveau supérieur mais je dois essayer d'être plus régulier en Super Rugby. Je pense que je dois être plus régulier en conquête. C'est le rôle numéro un d'un talonneur et le fait d'aller en France m'a appris à quel point la touche et la mêlée pouvaient influer sur la dynamique d'un match. Je vais travailler là-dessus avec Connal McInerney et Lachlan Lonergan (les autres joueurs au poste). J'ai probablement un peu plus de travail qu'eux." Les Rochelais, qui ont perdu Quentin Lespiaucq-Brettes sur blessure le week-end dernier face à Bayonne, affronteront l'Union Bordeaux-Bègles dimanche lors de la septième journée de Top 14.