Le Stade rochelais a annoncé, ce jeudi, la signature du jeune talonneur australien Billy Pollard (21 ans) qui arrive en provenance des Brumbies.

Cette semaine, le Stade rochelais annonce ces arrivées sur les réseaux sociaux. Si les supporters des Maritimes étaient au courant des signatures de Judicaël Cancoriet, Teddy Iribaren, Ihaia West et Jack Nowell, ils seront certainement étonnés de l'arrivée de Billy Pollard au poste de talonneur.

???????? ?°? | Billy Pollard, Billy the Kid.



\ud83d\udeec Premiers pas en Europe pour le jeune talonneur international australien, Billy Pollard, qui rejoint le Club en provenance des Brumbies.



Un peu de fougue en première ligne, c'est top, non ? \ud83d\ude0f#HeyBilly | #FievreSR pic.twitter.com/wZvb46gBv2 — Stade Rochelais (@staderochelais) July 20, 2023

Le joueur de 21 ans découvrira l'Europe et le Top 14 la saison prochaine. Cette année, il a disputé six rencontres avec son équipe des Brumbies, pour deux titularisations et cinq victoires. Le jeune joueur était fortement concurrencé par Lachlan Lonergan et l'expérimenté Connal Mcinerney.

Une sélection avec les Wallabies

Durant l'été 2022, Billy Pollard est appelé deux fois pour jouer avec l'Australie A contre les Samoa et le Tonga. Titularisé lors des deux rencontres, il connaîtra sa première sélection avec l'équipe première des Wallabies le 13 août 2022 contre l'Argentine. Sur le banc au coup d'envoi, il remplace Lachlan Lonergan à la 65ème minute du match. Ce jour-là, les hommes de Dave Rennie s'inclinent lourdement face aux Pumas (48-17).

À La Rochelle, il devrait compenser l'absence de Pierre Bourgarit qui sera certainement retenu avec le XV de France pour la Coupe du monde.