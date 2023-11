Le 27 novembre prochain, les Oscars Midi Olympique s’arrêteront à Pau pour récompenser l’institution béarnaise. Trois joueurs seront couronnés : Jack Maddocks, Émilien Gailleton et Hugo Auradou.

Le début de saison de Pau méritait bien d’être mis en avant ! Portée par des talents au talent immense, la Section paloise impressionne son monde depuis plusieurs mois en enchaînant les victoires. Très bien classés, les hommes de Sébastien Piqueronies peuvent aussi se targuer de proposer un jeu alléchant, dans lequel les prises d’initiatives sont primordiales. Plusieurs joueurs symbolisent ce flair béarnais et seront honorés pour cela lors des Oscars Midi Olympique. Le lundi 27 novembre, ce sont trois joueurs de la Section paloise qui seront mis en avant lors d’une cérémonie exceptionnelle aux Halles de Pau. Le premier est connu de tous puisqu’il s’agit d’un joueur du XV de France : Émilien Gailleton. Le centre (ou ailier) a terminé meilleur marqueur de Top 14 la saison dernière, pour sa première année dans l’élite. Phénomène de précocité, l’ancien Agenais a conquis tout le monde pour devenir une des attractions du championnat.

La fougue de Gailleton et Auradou, l’évidence Maddocks

Ses performances l’ont amené jusqu’en équipe de France cet été. Sélectionné pour préparer la Coupe du monde, il fut finalement trop court pour intégrer le groupe final malgré un match disputé dans l’été sous le maillot bleu. Toujours chez les joueurs prometteurs, l’Oscar Espoir sera décerné à Hugo Auradou. Le deuxième ligne, qui a été élu homme du match contre Toulouse au début du mois de novembre, connaît une grande réussite actuellement. Champion du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans cet été, Auradou continue de découvrir le Top 14 mais ne cesse de progresser de semaine en semaine. Il est évidemment un élément central du projet du club, tout comme Jack Maddocks. L’arrière australien est tout simplement injouable en ce début de saison. Homme à tout faire, il s’est surtout distingué en enchaînant les essais en ce début de saison. Extrêmement talentueux, le Wallaby parvient à multiplier les bonnes performances et a définitivement oublié sa grosse blessure contractée dès son arrivée dans le Béarn. Cette dernière l’avait éloigné des terrains plusieurs mois et avait mis un doute sur l’avenir du joueur dans le rugby. « J’avais une calcification osseuse de 10 cm par 4 cm dans ma cuisse, nous avait-il confié. C’était très dur parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’informations à propos de cette blessure. Je me réveillais à 3 heures du matin en me demandant si j’allais pouvoir revenir à 100 %. Je le suis maintenant et c’est un miracle. » Maddocks recevra l’Oscar Midi Olympique le 27 novembre.

Alors que vous serez accueillis aux Halles dès 19 heures, la cérémonie débutera dès 19h30 et sera suivie d’un cocktail.