Melvyn Jaminet vers un départ à Toulon ? Ça se précise de plus en plus pour l'arrière Stade toulousain. Après une saison en Haute-Garonne, il pourrait rejoindre le stade Mayol dès le mois de novembre. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes voient ce possible transfert pour Jaminet comme une chance de se relancer.

C'est un possible retour aux sources qui attend Melvyn Jaminet. L'arrière formé au RCT pourrait quitter la Haute-Garonne pour s'en aller dans le Var. Le Stade toulousain et le RC Toulon sont en passe de trouver un accord pour le transfert de Jaminet, lui qui n'a pas su s'imposer à Toulouse depuis son arrivée il y a une saison. Dans la Troisième mi-temps, notre journaliste Yanis Guillou juge ce possible départ comme vital pour l'arrière toulousain. Après avoir quitté l'USAP en 2022 et une saison mitigée à Ernest-Wallon, cela pourrait être une bonne occasion à saisir pour le Varois d'origine. En cas d'accord, l'indemnité de transfert pourrait être élevée. L'arrière français est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Stade. Mais la blessure de Romain Ntamack pourrait avoir une influence dans ce dossier. Les dirigeants toulousains n'ont pas encore trouvé de renfort pour pallier l'absence du demi-d'ouverture.