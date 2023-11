En direct. Toulon - Racing 92 : suivez le dernier match de la 6e journée de Top 14

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la dernière rencontre de cette 6ème journée de Top 14. Pour ce dernier choc, Toulon reçoit le Racing 92.

Deuxième du championnat, le Racing connaît un bon début de saison et a déjà réussi un gros coup en s'imposant à l’extérieur (Montpellier).

Pour Toulon cet exercice est pour l'instant plus compliqué, et les hommes de Pierre Mignoni ont connu un revers inquiétant sur la pelouse de l'USAP. Charles Ollivon et Gabin Villière en vacances pour les quinze prochains jours, le Racing pourrait venir s'imposer à Mayol et solidifier sa place dans le haut du classement.

À noter que le Racing 92 a remporté ces quatre dernières confrontations face au RCT.