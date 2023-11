Les Catalans se sont offerts un répit face à Toulon, aussi bien comptable que moral. Alors que la suite des événements sera loin d'être de toute quiétude, l'USAP doit être en mesure d'associer toutes ses forces vives, dans sa quête d'une survie parmi le Top14. Analyse d'un début de saison chaotique.

Lorsque Franck Azéma fut intronisé pour son retour en Catalogne en avril dernier, le peuple catalan fut littéralement séduit et enthousiasmé par le retour de l'enfant du pays, celui qui avait porté parmi tant d'autres le club au sommet et rendu de fiers services à l'institution. Pour tout dire, malgré un préambule délicat en championnat, cette osmose est loin d'être détériorée. D'abord, l'amour est réciproque entre le technicien et les supporters dans sa plus grande majorité, avec la compréhension d'un début d'exercice tronqué par la Coupe du monde et ses conséquences. Puis, car le projet de jeu doit être adopté voire assimilé, afin de tendre vers d'autres horizons et une certaine appropriation. Sacha Lotrian, l'un des locaux du club, raconte le vécu de l'intérieur :"On peut dire plein de choses, mais je pense que notre groupe se construit petit à petit. La victoire contre Toulon a démontré que l'équipe va grandir j'en suis persuadé."

Une course contre le temps

Après avoir rompu la série infernale de défaites, les Sang et Or vont pouvoir travailler plus sereinement, sans la pression majeure du résultat dans l'immédiat, surtout lorsqu'un déplacement à Toulouse sera le lieu du prochain voyage. Franck Azéma et les joueurs vont assurément travailler l'esprit plus léger, comme le concède le pilier gauche :"Mentalement jusqu'à présent, nous attaquions le lundi avec une défaite dans la tronche, et tout le monde se demandait sur quoi on avait fauté. Les mecs sont à l'écoute du staff, puis vient les interrogations collectives voire individuelles. Franchement, les séances au Parc des Sports lors de nos entraînements sont de bonne facture et tu prends trois gros scores pour commencer." Apprivoiser un nouveau discours et une nouvelle méthode, tels sont aussi peut-être les raisons de quelques dissonances, il poursuit :"Franck a apporté une nouvelle dynamique et du sang neuf, comme Patrick Arlettaz quand il était arrivé. Patrick est parvenu à ses fins, mais les idées de Franck vont permettre à l'USAP de progresser si on le suit dans sa philosophie."

Un destin à s'accaparer

Entre les scènes de joies propices à la victoire acquise aux Varois et la dure réalité d'un retour brutal au quotidien, le Stade toulousain est au menu des Perpignanais. Une terre grandement hostile dans l'histoire du club, surtout quand l'actualité de l'adversaire préconise un retour des internationaux. Alors que le président Rivière a négocié le transfert de Mathieu Tanguy cette semaine, une autre cible est annoncée dans le viseur. L'émulation sera encore plus forte avec une profondeur d'effectif élargie et des solutions complémentaires pour affronter l'affolant calendrier à venir. Sacha Lotrian se montre optimiste :"On ira à Toulouse avec nos croyances. Le staff et les joueurs sont soudés avec des idées bien précises, et même si les Toulousains ont cédé à Pau dimanche dernier, tout le monde aura besoin des points. Puis nous sommes assez denses dans l'équipe pour permettre d'être toujours opérationnels et aider l'USAP à bien figurer." Un impératif pour Perpignan dans l'obligation de s'affranchir d'un agenda copieux, et se persuader que le plus insipide est révolu.