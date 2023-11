Avec le retour de ses internationaux, le Stade toulousain devrait largement s'imposer face à un Perpignan bon dernier. Même son de cloche du côté de La Rochelle où Bayonne devrait avoir du mal face aux nombreux cadres qui reviennent. Pau, le leader pourrait connaître une première défaite sur ses terres face à l'UBB largement renforcée.

Toulouse - Perpignan

L'an dernier l'USAP avait déjà goûté aux joies du retour des internationaux toulousains, à la 52ème minute Antoine Dupont, Anthony Jelonch, Julien Marchand, Charles Faumunia étaient entrés sur la pelouse. Cette année "les Avengers" pourraient être alignés d'entrée. Une mauvaise nouvelle pour Perpignan bon dernier du championnat et qui ne devrait pas prendre un seul point à Ernest-Wallon.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Toulouse

Castres - Oyonnax :

Solides depuis le début de la saison Castres peut consolider sa place dans le top 6 face à des Oyomen qui n'ont pas ramené le moindre point de leurs déplacements cette saison. Même si les hommes de Jeremy Davidson ne pourront pas compter sur leur talonneur international Gaëtan Barlot, ils devraient conserver leur invincibilité à domicile face au promu et continuer leur bon début de saison.

Notre pronostic : victoire de Castres

Lyon - Stade Français

Le Lou connaît un début de saison en dent de scie, mais le bon match - malgré la défaite - sur la pelouse (synthétique) du Racing pourrait définitivement les lancer. Pour ça rien de mieux qu'un gros test avec la réception de l'autre club de Paris, le Stade Français, troisième du Top 14, qui fait un bon début de saison. Alors avec leur grosse équipe, les Lyonnais pourraient faire plier les hommes de la capitale qui viennent pourtant faire un résultat.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour le Stade Français

Montpellier - Clermont

Actuels barragistes du championnat, les Montpeliérains ne réalisent vraiment pas le début de saison rêvé, eux qui ont déjà perdu sur leur terre face au Racing. De son côté, Clermont réalise un bon début de saison et se positionne à la 4e place du classement. Mais hors de ses terres l'ASM n'y arrive pas, alors pour eux ce match est l'occasion rêvée d'enfin ouvrir son compteur de victoire à l’extérieur. Mais Montpellier voudra absolument éviter un nouveau revers au GGL qui enliserait le club dans la crise.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Clermont

Pau - Bordeaux-Bègles

Leader surprise de ce Top 14, Pau a confirmé son excellent début de saison face au Stade toulousain (victoire 13 -9). Mais la Section devrait accueillir une grosse équipe de l'UBB qui pourrait enregistrer le retour de Matthieu Jalibert mais aussi le possible premier match de Penaud sous ses nouvelles couleurs. Alors, les hommes de Yannick Bru pourraient bien réaliser le gros coup de cette sixième journée en venant s'imposer au Hameau.

Notre pronostic : victoire de l'UBB

La Rochelle - Bayonne

Le Stade rochelais n'est pas loin de la crise avec ses quatre défaites en cinq matchs, mais Ronan O'Gara peut désormais compter sur tous ses internationaux (seul Alldritt manque à l'appel). De son côté Bayonne ne s'est jamais montré très solide hors de ses terres. Pour la Rochelle c'est une occasion en or de lancer leur saison pour de bon.

Notre pronostic : victoire bonifiée de La Rochelle

Toulon - Racing 92

Deuxième du championnat, le Racing connaît un bon début de saison et a déjà réussi un gros coup en s'imposant à l’extérieur (Montpellier). Pour Toulon cet exercice est pour l'instant plus compliqué, et les hommes de Pierre Mignoni ont connu un revers inquiétant sur la pelouse de l'USAP. Charles Ollivon et Gabin Villière en vacances pour les quinze prochains jours, le Racing pourrait venir s'imposer à Mayol et solidifier sa place dans le top 2. À noter que le Racing 92 a remporté ces quatre dernières confrontations face au RCT.

Notre pronostic : victoire du Racing, bonus défensif pour Toulon