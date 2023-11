Le talonneur Teddy Durand a prolongé de deux saisons avec Oyonnax rugby, comme l'annonce le club ce mercredi.

Après Justin Bouraux et Enzo Reybier (21 ans chacun), Oyonnax a convenu d'une prolongation de contrat avec Teddy Durand. Le talonneur de 24 ans est ainsi lié au club aindinois jusqu'en 2026.

Teddy Durand, talonneur d'Oyonnax Icon Sport

Originaire de Launaguet, Teddy Durand (1,80m, 104kg) a suivi la formation toulousaine (2013-2018) avant de rejoindre Oyonnax. S'il n'a pas joué toute de suite, il est la révélation du club en doublure de Leiataua et Geledan. C'est donc fort logiquement que Joe El Abd l'a utilisé sur les cinq premières journées de Top 14, dont trois en tant que titulaire (les trois à domicile). Et a décidé de continuer deux saisons de plus avec lui, alors que son précédent contrat arrivait à son terme en juin prochain.