Aloisio Butonidualevu, ancien centre international des Fidji, nous a quittés ce mardi à l'âge de quarante ans. Passé par Auch, Grenoble, Carcassonne ou Vannes, le Fidjien jouait à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne) jusqu'à son décès.

Les Fidji ont perdu l'un de leurs internationaux. Aloisio Butonidualevu est décédé ce mardi à l'âge de quarante ans, des suites d'une longue maladie, informe Le Populaire du Centre. Sélectionné à trois reprises avec les Flying Fijians, l'ancien centre est notamment passé par Auch, Grenoble, Carcassonne et Vannes au milieu des années 2010. Butonidualevu a d'ailleurs été champion de Pro D2 avec le FCG en 2012. À partir de 2017, le Fidjien a rejoint Rennes et Périgueux, avant de jouer pour le club de Saint-Yrieix-la-Perche (Fédérale 2), dans la Haute-Vienne, dans lequel il a disputé son dernier match le 16 avril 2023 face à Malemort.

Aloisio Butonidualevu a joué en Top 14 avec le FC Grenoble, en 2012. Jean Paul Thomas / Icon Sport - Jean Paul Thomas / Icon Sport

Le quotidien régional informe également que Butonidualevu, très affaibli, est venu rendre visite à ses coéquipiers quelques jours avant son décès. La rédaction de Rugbyrama et Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille d'Aloisio Butonidualevu.