Dans un entretien pour Midi Olympique, Jacky Lorenzetti a évoqué le très bon début de saison du Racing 92, actuellement co-leader du Top 14 avec quatre victoires en cinq matchs. Le propriétaire du club est aussi revenu sur le retour des internationaux français après l'échec de la Coupe du monde et a confié que les sacrifices faits pour l'équipe de France étaient déjà énormes.

Jacky Lorenzetti a le sourire. Son club, dont il est le propriétaire, est co-leader du Top 14 avec quatre victoires en cinq matchs. Le week-end dernier, les Franciliens sont une nouvelle fois sortis vainqueurs du choc face au Lou, certes difficilement, mais en montrant une force de caractère très encourageante pour la suite. "In fine, la victoire à l'arraché de notre équipe montre le bon état d'esprit du Racing en ce début de saison", s'est réjoui l'homme dans un entretien à retrouver sur notre site et dans votre journal du 6 novembre.

Celui qui a pris davantage de recul cette saison en laissant le costume de président à Laurent Travers, a aussi évoqué le retour des internationaux français au sein de l'effectif ciel et blanc. Face à Lyon, Gaël Fickou et Cameron Woki ont rejoué à Paris la Défense Arena. Sur le banc au coup d'envoi, les deux joueurs du XV de France sont entrés en jeu, Fickou se montrant même décisif sur l'essai de la victoire de Tristan Tedder. "Je ne sais pas comment sont les autres internationaux mais chez nous, Fickou et Woki ont digéré leur élimination en quart de finale de Coupe du monde, explique Lorenzetti. Ils sont désormais tournés vers le club, sont encore jeunes et savent qu'ils sont tous deux en capacité de participer au prochain Mondial."

"On a prêté gratuitement nos joueurs à l'équipe de France (...) La concession a été énorme"

Le propriétaire du Racing a également fait allusion aux sacrifices faits par les clubs du Top 14 en faveur du XV de France depuis quatre ans. Grâce à une nouvelle convention signée entre la Ligue et la FFR, le sélectionneur Fabien Galthié a pu compter sur une disponibilité des internationaux jamais vue auparavant. Cela a porté ses fruits car la France est redevenue l'une des nations fortes du rugby mondial même si l'élimination dès les quarts de finale du Mondial face à l'Afrique du Sud a laissé le pays sur sa faim. "Je ne veux pas parler pour les autres clubs mais à mes yeux, on est au bout, a expliqué Lorenzetti. On est à la limite de la limite. On a prêté gratuitement nos joueurs à l'équipe de France pendant cinq mois et la concession a été énorme ; elle a même un peu chamboulé le championnat. Nous ne pouvons pas aller plus loin." Un aveu fort de la part du propriétaire du Racing 92, partagé, sans doute, par une grande partie des autres pourvoyeurs principaux d'internationaux. Mercredi, le sélectionneur du XV de France prendra pour la première fois la parole depuis la défaite face aux Boks lors d'une conférence de presse organisée au PUC (Paris Université Club) à 17h45.

