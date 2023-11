Jacky Lorenzetti, le propriétaire du Racing 92, revient sur le bon début de saison de son équipe, compare Siya Kolisi à Ayrton Senna et se projette, in fine, sur le derby fratricide du 18 novembre…

Le coup est passé près samedi soir, face au Lou. Comment avez-vous vécu l’affiche de cette 5e journée ?

Franchement, je me suis régalé. Il y a eu quelques maladresses mais aussi beaucoup d’envie des deux côtés. On sentait que le Racing et le Lou souhaitaient donner du plaisir aux spectateurs de Paris-La Défense-Arena et ça a fonctionné. In fine, la victoire à l’arraché de notre équipe montre le bon état d’esprit du Racing en ce début de saison.



Après cinq journées, le Racing compte quatre victoires et un écart significatif vis-à-vis du Stade rochelais par exemple, un de ses concurrents à la qualification…

Tout ça est juste symbolique. Cinq journées, cela ne fait jamais que 20 % du championnat… Mais ça montre aussi qu’avec le président Laurent Travers, nous ne sommes pas trompés dans les perspectives : on a pris l’an dernier conscience que nous étions en bout de cycle et avons décidé de changer des choses. Pour l’instant, ça a l’air de marcher mais restons humbles. Le chemin est encore très long.



Le derby francilien du 18 novembre s’annonce sulfureux…

On ne voyage pas loin quand on va à Jean-Bouin mais en général, on voyage bien : espérons donc que la tradition d’une belle performance du Racing chez nos voisins se poursuive dans deux semaines mais ce jour-là, on aura aussi face à nous une équipe structurée, ambitieuse et stimulée par l’arrivée de nouveaux entraîneurs (Laurent Labit et Karim Ghezal), d’ailleurs passés chez nous. La bonne nouvelle, c’est que l’on pourra alors compter sur tous nos internationaux.



Tous ?

Oui, quasiment. Siya Kolisi arrive au club ce lundi et Trevor Nyakane ne va pas tarder. Il y aura un impact positif sur le groupe, je pense.



Quel impact ?

Siya, il irradie. C’est quelqu’un d’assez extraordinaire. Il me donne l’impression d’être un tractopelle qui va tirer toute l’équipe derrière lui. […] Kolisi, il me fait penser à Dan Carter mais dans un style différent, sûrement avec un peu plus de chair, un peu plus humain… On dit qu’il a des ambitions politiques après le rugby et cela ne m’étonne pas de ce que je connais du bonhomme : il est plus rassembleur que quiconque et a même créé voici quelques années une association venant en aide aux enfants des townships, en Afrique du Sud.

Ayrton Senna avait une dimension mystique que je retrouve chez Siya Kolisi

On vous suit.

J’ai fait, dans ma jeunesse, un peu de sport automobile et j’adorais alors un pilote nommé Ayrton Senna : c’était un génie du volant mais il avait en plus une dimension mystique que je retrouve ça chez Siya Kolisi.



Le prochain derby francilien marquera aussi les retrouvailles entre les deux Laurent, Labit et Travers, qui furent avant de se séparer en 2019 vos entraîneurs au Racing…

Je n’appréhende pas leurs retrouvailles parce que ce sont deux garçons de qualité. Il y a eu une histoire entre eux… (il coupe) En fait, il y a eu une histoire entre nous puisque le Racing a aussi participé au divorce. Mais l’un comme l’autre sont capables de faire passer l’intérêt de l’équipe avant toute autre chose et c’est ce qu’ils feront, le jour du derby.



La dernière journée de championnat a marqué, chez vous, les retours à la compétition de Cameron Woki et Gaël Fickou. Dans quel état de forme les avez-vous retrouvés après la Coupe du monde ? Étaient-ils décomposés, comme le furent certains Tricolores ?

Je ne sais pas comment sont les autres internationaux mais chez nous, Fickou et Woki ont digéré leur élimination en quart de finale de Coupe du monde. Ils sont désormais tournés vers le club, sont encore jeunes et savent qu’ils sont tous deux en capacité de participer au prochain Mondial.

Cameron Woki et Gaël Fickou sont de retour au Racing 92. Icon Sport - Icon Sport

Je ne veux pas parler pour les autres clubs mais à mes yeux, on est au bout. On est à la limite de la limite. On a prêté gratuitement nos joueurs à l’équipe de France pendant cinq mois et la concession a été énorme ; elle a même un peu chamboulé le championnat. Nous ne pouvons aller plus loin.J’ai pu constater depuis le début de saison que nos autres centres étaient en forme : Henry Chavancy et Olivier Klemenczak n’ont jamais déçu ; quant à Francis Saili et Inia Tabuavou, ils ont prouvé contre Lyon à quel point ils pouvaient être de redoutables attaquants. J’ai adoré Saili samedi soir : il fut une vraie pile électrique et on est donc armés à ce poste, je pense. Il ne faut pas oublier, non plus, que les jokers médicaux entrent désormais dans le salary cap et que nous sommes actuellement ric-rac, en la matière.