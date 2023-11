En marge de la Coupe du Monde, l’Amicale du Tournoi des Six Nations organisait sa grande opération 5000 cadets conclue à Rueil Malmaison. L’Alsace chez les garçons et Provence-Alpes Côte d’Azur chez les filles ont fini premiers.

Le 28 octobre, la grande opération 5000 cadets 2023 a connu son épilogue. À Reuil-Malmaison, c’est la sélection de l’Alsace qui s’est imposée devant le Gers et le Finistère. Chez les filles, Provence Côte d’Azur a terminé à la première place devant la Nouvelle Aquitaine et l’Outre Mer. Tout ça en présence de Florian Grill, président de la FFR . Les deux équipes lauréates auront la chance d’aller à Cardiff pour le match Galles-France du 10 mars 2024 (les Garçons) où à Marseille le 2 février 2024 pour France-Irlande (les filles).

On rappelle que ce Tournoi était organisé par l’Amicale Six Nations. Cette association fondée en 1955 voulait frapper un grand coup en cette année de Mondial pour bien montrer qu’elle était autre chose qu’un simple groupe de supporteurs privilégiés du XV de France. Son président, Michel Dubreuil et son équipe avait donc imaginé ce grand tournoi interdépartemental chez les garçons et interrégional chez les filles.

L’Amicale a eu la fierté de mettre sur pied ce qui fut probablement le seul projet de dimension nationale (mis à part la Coupe du Monde elle-même) ! Ce projet imaginé en 2019 a mobilisé une centaine de bénévoles autour de Michel Dubreuil bien sûr, mais aussi ses lieutenants Pierre Huder, Phlippe Saint Cierge, François Harant, Yves Douat, Pierre Pastor JP Nébas,pascal Vernade et Brice Prochasson. Il faut bien comprendre que l’Amicale s’adressait à des joueurs cadets ou juniors (pour les filles ) qui n’appartiennent pas aux clubs de l'Élite. Principe fondamental car l’Amicale veut offrir des expériences inoubliables à des jeunes qui ne connaîtront probablement pas le rugby de très haut niveau dans leur carrière.

Les matchs se sont déroulés sur tous les sites concernés par le Mondial et ils ont permis à 500 jeunes d’assister à au moins un match de coupe du Monde.

Chacune des étapes fut l’occasion d’une grande fête, à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) par exemple les 15-16 septembre, deux jours particulièrement réussis en marge du match Nouvelle-Zélande-Namibie. On n’oublie pas les matchs de prestiges des lycées agricoles qui ont opposé le lycée champion de France à une sélection de tous les autres établissements.

Une équipe de France de l'Amicale à 7

Et pour bien démontrer que l’Amicale multiplie les initiatives, Michel Dubreuil a rajouté : « Nous allons aussi récompenser 12 garçons et 12 filles pour former une équipe de France à 7 de l'Amicale pour venir jouer un Tournoi à Paris fin juillet 2024 et assister à une soirée des Jeux Olympiques au stade de France en rugby à sept évidemment.

Lyrique, ce serviteur de tous les rugbys de conclure : « Alors oui, nous ne sommes pas champions du Monde, l’Amicale n’est pas sur le toit du Monde, mais nous pouvons pleurer tout doucement … « petits ruisseaux, grandes rivières peuvent déborder… » … Le soleil se lève. Le rêve n’est pas seulement passé, il continue ! »