Raphaël Lakafia (4 sélections avec le XV de France) a annoncé mettre un terme à sa carrière en ce mois d'octobre. Après six saisons du côté de Toulon et une dernière pige en tant que joker Coupe du monde à Bordeaux, le troisième ligne quitte donc les terrains. Dans un entretien accordé à l'Equipe, il revient sur cette décision.

Celui qui a fait ses débuts dans le monde professionnel du côté de Grenoble raccroche les crampons. À 35 ans, l'heure est venue de dire stop pour Raphaël Lakafia. Le troisième ligne formé à Tours puis à Clermont a connu cinq clubs. Grenoble de 2006 à 2009, Biarritz de 2009 à 2014, le Stade français de 2014 à 2017, Toulon de 2017 à 2023 et enfin Bordeaux où il a terminé sa carrière en tant que joker Coupe du monde. "Ce n'est pas une décision évidente. Tu es toujours en train de te dire que tu peux continuer, que tu peux faire une année de plus. Mais il faut s'écouter. La vraie question est : qu'est-ce que je vais aller chercher de plus en continuant ?", explique le troisième ligne dans les colonnes de l'Equipe.

En manque de temps de jeu lors de sa dernière saison avec le RCT, il avait décidé de prendre la direction de Bordeaux : "je voulais terminer ma carrière avec le sourire. Je n'étais plus heureux à Toulon où j'ai vécu de belles années, ça n'efface rien. Donc je suis allé me chercher quelques matches en plus pour finir sur le terrain, avec la banane ! C'est le plus important. Je remercie le club de Bordeaux de m'en avoir donné l'opportunité. J'ai fini les armes à la main. Je suis content d'avoir fermé ce bouquin comme il faut, avec une belle fin". Et c'est justement face à Toulon que le natif de Tours s'est offert cette dernière danse.

Je me suis beaucoup pris la tête à cause de l'équipe de France. Ça me rongeait

Au-delà de son parcours en clubs, Raphaël Lakafia est également revenu sur ses quatre sélections avec le XV de France. En 2008 il apparaît dans les radars du XV de France après avoir participé au championnat du monde avec les moins de 20 ans. Il connaîtra sa première sélection chez "les grands" lors de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande. Il sera titulaire face à l'Irlande lors d'un match de préparation avant de faire son apparition face au Japon et aux Tonga. Une longue absence de cinq ans sous le maillot frappé du coq s'en suivra : "Je savais que j'étais un meilleur joueur qu'en 2011 et pourtant, je n'étais pas pris ou je n'avais pas ma chance. Mais ce n'est pas une plaie qui est restée ouverte. J'ai su tourner la page. Je me suis fait une raison, aussi parce que je me régalais en club. Et surtout parce que j'avais eu l'honneur d'être déjà sélectionné. Il y a une énorme différence entre 0 et même 4 sélections. J'ai été international et j'ai disputé une Coupe du monde. C'est un rêve de gamin. Ce qui n'est pas donné à tout le monde.", raconte le troisième ligne.

Il connaîtra donc sa dernière sélection sous l'ère Novès en 2016 lors d'une tournée en Argentine mais se blessera finalement lors du premier match. "J'ai été pris très jeune (22 ans) et je ne regrette rien. Après, j'ai été appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas joué ou je me suis blessé. (Il souffle) J'avoue qu'à une certaine époque, je me suis beaucoup pris la tête à cause de l'équipe de France. Ça me rongeait. Je ressentais beaucoup de frustration.", conclut Raphaël Lakafia.