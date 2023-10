Guy Camberabero, champion de France en 1970 avec La Voulte, s'est éteint à 87 ans. Capé à quatorze reprises avec le XV de France, l'ancien demi d'ouverture laisse une trace indélébile dans le club ardéchois.

Un grand nom du rugby français s'est éteint le 26 octobre. Guy Camberabero est décédé à l'âge de 87 ans comme l'informe son ancien club de La Voulte via une publication sur les réseaux sociaux. "Triste nouvelle, nous venons d'apprendre le décès de Guy Camberabero. L'inauguration de la tribune prévue demain se transformera en hommage à ces deux frères qui ont tant marqué le rugby Voultain et national. Un livre d'or sera à la disposition de tous pendant la collation qui nous réunira tout de même".

L'ancien demi d'ouverture s'est notamment distingué en soulevant le bouclier de Brennus en 1970, avec La Voulte. Entre 1961 et 1968, Guy Camberabero obtient quatorze sélections avec le XV de France, et reçoit l'Oscar Midi Olympique du meilleur joueur français du championnat en 1967. Avec son frère Lilian, décédé en 2015, l'ancien ouvreur a marqué l'histoire du rugby français. La rédaction de Rugbyrama et de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Guy Camberabero.