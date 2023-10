Oyonnax enregistre les prolongations de l'ailier Enzo Reybier et de l'ouvreur Justin Bouraux, tous deux âgés de 21 ans. Ils sont liés au club jusqu'en 2026.

Bonne nouvelle pour le club d'Oyonnax et ses supporters ! Le club aindinois vient d'annoncer la prolongation de ses deux jeunes talents Enzo Reybier et Justin Bouraux. Les deux joueurs de 21 ans, nés et formés à Saint-Claude entre 2009 et 2015, prolongent leur contrat jusqu'en 2026.

Le premier (1,75m, 77kg) a fait ses premières apparitions avec le club à l'automne 2020 avant de s'illustrer avec les moins de 20 ans français les mois suivants et l'année d'après. Ses prestations à l'aile lui ont même valu d'être appelé lors des stages avec le XV de France.

Le second (1,83m, 72kg) a pris une ampleur considérable l'an dernier. Bénéficiant de la rotation mise en place par le manager Joe El Abd, il cumulait, pour sa deuxième saison en pro, et à un poste clé qu'est l'ouverture, 26 matchs. Buteur, il totalisait 152 points.