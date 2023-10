Deux légendes se retrouvent. À l'entraînement du Racing, Dan Carter et Frédéric Michalak se sont défiés dans un duel de jeu au pied pour "un sac Louis Vuitton". C'est l'ancien international français qui l'a emporté.

France - Nouvelle-Zélande, le remake. Les deux meilleurs réalisateurs de l'histoire de ces équipes nationales se sont affrontés amicalement dans un duel de transformations. Frédéric Michalak, actuellement entraîneur des arrières au Racing 92, a eu la chance de retrouver Dan Carter, passé par le club francilien, pour un duel prestigieux. Sous les yeux de l'effectif actuel du club ciel et blanc, les deux joueurs ont pu se défier avec un coup de pied placé à l'entrée des 22, collé à la touche.

En premier, ce fut l'ancien All Black. Meilleur réalisateur de l'histoire, avec le pied gauche le plus précis de l'histoire, Dan Carter s'est élancé sous "la pression" mise par l'ancien tricolore. Doutant de lui avant de buter ("je pense que je n'ai plus la distance maintenant"), le Néo-Zélandais a vu son ballon passer devant les perches et échouer à la droite des poteaux.

Michalak l'emporte

Et venu le tour de l'ancien demi d'ouverture des Bleus. Chambrant au passage le double champion du monde, le sextuple champion d'Europe a lancé un pari pour le moins... osé : "C'est une bière, comme pendant les Baa-baas... et un sac Louis Vuitton". Confiant, donc, avant de prendre le but. Et à raison. Contrairement à son homologue de l'hémisphère sud, le meilleur réalisateur de l'équipe de France passe son coup de pied, remportant par la même occasion un duel prestigieux. Et donc un sac de haute couture.