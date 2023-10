La FFR a dévoilé son nouvel épisode de "Destins Mêlés", retraçant la préparation des Bleus en vue du quart de finale contre les Boks. On y découvre notamment les discours à la mi-temps de ce match au sommet.

Le documentaire de France rugby Destins Mêlés a sorti son dernier épisode ce mardi en fin de journée. Il retrace le chemin des Bleus lors de leur préparation au quart de finale face à l'Afrique du Sud, ainsi que leur gestion du match en coulisses.

Tout commence avec la visite du chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Puis on revient à une séance d'analyse vidéo. "On essaie de comprendre leur façon de penser", explique Gregory Alldritt. Sur le terrain d'entraînement, un visiteur surprise fait son apparition : Bernard Le Roux, occupé avec les espoirs du Racing 92, échange quelques mots avec son ancien entraîneur en club Laurent Labit.

On découvre qu'un long focus de la préparation a été fait sur la zone du jeu au sol, avec le nombre de fautes assez élevé sur les rucks défensifs par les Boks. Dans la foulée, Anthony Jelonch présente son adversaire Siya Kolisi, capitaine sud-africain : "Il s'est fait les croisés deux mois après moi et il est revenu un mois avant moi. Si j'ai perdu à la "prépa", je vais essayer de gagner cette course-là."

Après la Marseillaise qui a vibré au stade de France, on revoit certaines images de chocs, et les actions marquantes de ce premier acte. À la mi-temps, on écoute les prises de parole des différents cadres du vestiaire. Le premier d'entre eux est Charles Ollivon : "Ce travail sans ballon, on est obligé de le faire. Si on était dans le rouge, je comprends, mais là on est nickel. Donc on circule, on ne s'arrête pas. 40 minutes !"

Ils ne peuvent pas nous prendre trois ballons sur la tête comme ça

Antoine Dupont à son tour : Les soutiens au porteur, c'est hyper important. Puis sur les jeux au pied de presison, ne soyons pas faignants. Quoi qu'il se passe, il faut qu'on soit dessous, qu'il n'y ait que des Bleus. À chaque fois il n'y a que des verts. Sur n'importe quel coup de pied, on sprinte et on voit ce qu'il se passe après."

Fabien Galthié est encore plus énergique dans le ton de sa voix : "S'il vous plaît les gars, mettez les mains. Attrapez-moi ces ballons. Ils ne peuvent pas nous prendre trois ballons sur la tête comme ça. [...] Par contre, quand on joue comme on a joué, c'est 30 points normalement ! 30 points il devrait y avoir !"

Après quelques images de la deuxième mi-temps, on s'arrête sur la posture de Reda Wardi, accroupi sur le terrain au coup de sifflet final, ou encore Thibaud Flament le regard fuyant, disant : "J'y crois pas." Enfin, l'épisode se conclut avec les mots du ssélectionneur Fabien Galthié, exprimant toute la fierté du staff et du groupe, et remerciant les supporters du XV de France.