Le troisième ligne, Baptiste Chouzenoux, va quitter le Racing 92 où il évoluait depuis 2017 et retourner à l'Aviron bayonnais, le club de ses débuts.

Baptiste Chouzenoux qui avait quitté l'Aviron bayonnais en 2017, pour rejoindre le Racing 92, va retrouver les couleurs de ses débuts dès la saison prochaine. C'est une des particularités du rugby, les transferts sont parfois connus très tôt dans la saison. Alors que seulement trois journées de Top 14 sont passées, on sait déjà que le troisième ligne Baptiste Chouzenoux quittera le Racing à l’issue de cet exercice. Il évolue depuis 2017 sous les couleurs des Franciliens, et a disputé 100 matchs avec les Ciel et Blanc. Pur produit de la formation bayonnaise, le natif de la ville basque va retrouver le club où il a fait ses débuts en professionnel. Il a signé un contrat de trois ans et devrait donc évoluer à Bayonne au moins jusqu'à la saison 2027-2028.

\ud83d\udc40 Episode 1 des recrues 2024-2025



Non pas bienvenue chez toi mais bon retour à la maison Baptiste !



Retour vers le passé

Pour l'Aviron, ce transfert suit une forme de continuité. Le club a pris l'habitude de faire revenir des enfants du Pays basque. Camille Lopez avait par exemple quitter Clermont il y a deux ans pour revenir porter les couleurs bayonnaises, un an plus tard Arthur Iturria a suivi le même chemin.

Le club, qui a terminé à une honorable 8ème place l'an dernier continue de se renforcer pour espérer pérenniser sa place dans l'élite. Il faudra dans un premier temps réaliser une bonne saison et se remettre de la claque subie à Castres lors de troisième journée. La réception du Stade Français, leader du championnat, lors de la prochaine journée (29 octobre), sera un véritable test.