Emmanuel Macron, le président de la République, a réconforté les Bleus dans leur vestiaire après leur élimination en quart de finale de la Coupe du monde.

Le Président avait connu un début de mandat sportif en fanfare avec la victoire de l'équipe de France de football en Russie (2018). Mais depuis, force est de constater que les Tricolores doivent plus être réconfortés que fêtés. En football toujours, on se souvient de l'image d'Emmanuel Macron réconfortant la star française Kylian Mbappé. Le Mondial du rugby n'y fait pas exception.

Conférence de presse légèrement retardée

Éliminée en quart de finale par les champions du monde sud-africains, la France entière pleure la cruelle défaite des Bleus, d'un petit point. Le sélectionneur Fabien Galthié et son capitaine Antoine Dupont ont pris un peu de retard avant de se présenter en conférence de presse. La raison ? La présence du chef de l'Etat dans le vestiaire, qui a sans doute souhaité féliciter les Français pour leur abnégation et leur match plein de courage et d'envie. Peut-être aussi pour réconforter quelques-uns qui devaient avoir la larme à l'œil, comme nous tous. Au coup de sifflet final, les coéquipiers de Grégory Alldritt étaient forcément sonnés par ce cruel scénario. Sur les écrans géants du Stade de France, des images de Karim Ghezal en pleurs ont été diffusées. Cette élimination entraîne, aussi, la fin de l'aventure en équipe de France pour l'entraîneur de la conquête ainsi que pour Laurent Labit, qui vont rejoindre le Stade français.