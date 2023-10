Le deuxième ligne du XV de France Cameron Woki a fait un retour dans le passé. Le Racingman est allé à la rencontre d'une classe de CE1, dans une école primaire en banlieue parisienne. Il rencontre l'institutrice, anciennement sa première coach de rugby, lorsqu'il faisait ses débuts à l'AC Bobigny. L'occasion pour lui de partager aux jeunes son vécu et son expérience.

Au printemps dernier, le deuxième ligne du XV de France Cameron Woki est retourné sur les bancs de l’école, à la rencontre d’une classe de CE1 de l’école primaire Henri-Wallon de Villiers-le-Bel. D’autres auraient refusé. Lui, non.

La raison ? Le devoir de mémoire et son désir de partager et de transmettre son vécu. Celui qui a grandi entre Pantin et Bobigny, un environnement similaire situé à quelques encablures de là, n’a pas hésité une seconde à l’idée de consacrer un peu de son temps à ces gamins qui grandissent dans un milieu défavorisé et dont l’institutrice n’est autre que sa première entraîneure lorsqu’il a débuté le rugby à l’AC Bobigny 93… Au cours de cet échange, Woki transmet ses valeurs et raconte son histoire, celle d'un jeune garçon qui commence le rugby grâce à la proximité avec son grand frère. Le tout, sous les yeux ébahis des enfants, attentifs et curieux. Un reportage à retrouver dans l'édition Midi Olympique du vendredi 6 octobre.