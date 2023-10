Après le fromage de brebis, place au chèvre ! Christian Califano poursuit son tour de France des producteurs pour découvrir et faire connaître les produits du terroir. Aujourd'hui, c'est dans la région lyonnaise que se poursuit son périple. Accompagné par le pilier du LOU Jérôme Rey, "Cali" visite une exploitation de fromage de chèvre.

Jérôme Rey est lui-même producteur et possède une exploitation bovine près d'Albertville en Savoie. Mais c'est chez Corinne, à Charnay, que les deux hommes se retrouvent pour parler du fromage de chèvre. Sandrine Etchegoyhen, adhérente Intermarché Chazay-d'Azergues accompagne le groupe dans sa visite. Soixante mères, une quinzaine d'élèves et deux boucs constituent l'exploitation de Corinne et permettre à l'éleveuse de produire son fameux fromage.