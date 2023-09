TotalEnergies Rugby Team : le rugby à fleur de peau

Partenaire engagé et actif du Mondial 2023, TotalEnergies avait, comme d’habitude, aligné sa meilleure équipe, avec des ambassadeurs de renom, Coumba Diallo, David Auradou et Xavier Garbajosa pour une très belle soirée au cœur de Paris. Plus d’une centaine de partenaires et collaborateurs avaient fait le déplacement jeudi soir au soutien des Bleus. Récit d’une belle soirée.

Pour cette dernière dans la capitale, il y avait de la passion, de l’engagement, de la ferveur et de la présence avec un formidable trio d’anciens internationaux formé par Coumba Diallo (51 capes), exemplaire symbole d’une équipe de France en perpétuel développement, Xavier Garbajosa (32 sélections, deux fois champion d’Europe et trois fois champion de France avec Toulouse) et David Auradou (41 sélections, 2 grands chelems, cinq titres de champion de France et une Coupe de France avec le Stade français).

Romain Magellan a animé l’événement avec une équipe d’anciens internationaux de renom : Coumba Diallo, « Bibi » Auradou et Xavier Garbajosa. Ces derniers ont partagé aux convives leur expérience chez les Bleus. Jocelyn Carbonnier.

Xavier Garbajosa et David Auradou, devenus des entraîneurs affirmés et reconnus, ont partagé leurs savoir-faire, respectivement à Toulouse, Paris, Montpellier et Lyon, avec la centaine de convives et, avec Coumba Diallo, leur expérience tricolore en direct, pour une meilleure compréhension et analyse des circonstances du match et des améliorations à apporter. Des échanges vifs et quelques débats techniques intéressants entre spécialistes et convives férus de rugby. De quoi laisser admiratifs Romain Magellan, promu au micro, et, surtout, la centaine de convives, extrêmement attentifs aux commentaires et un brin inquiets par le comportement d’une équipe de France où lesdits joueurs surnommés les "coiffeurs" (nom désignant les remplaçants) sont apparus plutôt décoiffés !

Plus de cent convives ont participé à la soirée, avec passion et ferveur, au soutien du XV de France ! Jocelyn Carbonnier.

Une ambiance des grands soirs !

Pour autant, la soirée fut belle, enjouée, enthousiaste et s’étira au-delà de la fin de match. Et pour cause, TotalEnergies a su fédérer de très nombreux partenaires et collaborateurs sur l’ensemble des lieux et territoires visités en France, comme pour mieux affirmer les valeurs communes et partagées lors de ce "TotalEnergies Rugby Team" qui a connu un très vif succès. Dans la lignée d’un Mondial 2023 désormais bien lancée.