Les quatre points pris dans l’Ain rapprochent un peu plus Toulon de son objectif et le rassure en vue des prochaines échéances.

Et voilà Toulon installé, à deux journées du verdict final, dans le carré de tête, avec sept points d’avance sur le premier non qualifiable. De quoi inspirer à Pierre Mignoni cette réflexion : "Nous sommes sur le bon chemin" ; vite tempérée par cet autre constat : "Notre premier adversaire, c’est nous". Les deux petites phrases s’accordent à la fois à l’issue du duel avec Oyonnax et au contenu proposé par les Varois.

"Nous ne nous attendions pas à un match simple, à partir de là je suis bien sûr soulagé par le résultat, heureux d’avoir pris ces quatre points qui nous permettent d’avoir notre destin entre nos mains. À un moment, nous avons failli les faire craquer, mais nous n’avons pas su tuer ce match. Nous sommes retombés dans nos travers. Globalement nous avons manqué de maîtrise avec pour conséquences des problèmes de discipline, des ballons perdus", assure le manager toulonnais. Ce sont les mêmes regrets qu’exprime le centre Mathieu Smaili : "Dans ce sprint final, la victoire est importante pour le mental. Le résultat est là, c’est l’essentiel. Mais on peut aussi se dire que nous aurions pu faire mieux. Si nous ne l’avons pas fait c’est qu’à un moment nous avons perdu le fil de notre match."

"Les joueurs ont su se prendre en mains"

"Dans certaines situations nous avons manqué de maîtrise, reprend le trois-quarts. Mais nous n’avons pas craqué. Nous devons continuer à travailler pour nous permettre de corriger ce genre de baisse de régime qui sur un match couperet peut coûter cher. Nous devons être plus précis, plus rigoureux. Nous avons eu tendance à surjouer. La fin de match aurait pu être plus facile si nous avions respecté notre plan de jeu."

Les échéances à venir face à Clermont attendu à Mayol, puis chez le Stade français, la perspective de la phase finale qui constituait l’objectif initial à atteindre, ne peuvent que conduire le camp varois à hausser encore plus son niveau d’exigence. "Avant ce match face à Oyonnax, nous avons passé notre pire semaine depuis le début de saison, confie le manager toulonnais. Je ne peux que féliciter les joueurs qui ont su se prendre en mains vendredi et qui à aucun moment ne sont tombés dans le piège du manque d’humilité face à cette équipe d’Oyonnax qui nous a posé des problèmes. Maintenant nous devons penser à la suite. Cette victoire nous a mis en position d’avoir la maîtrise de notre destin. Nous sommes sur le bon chemin."