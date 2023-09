Le troisième ligne centre géorgien Beka Gorgadze est remplacé dans le groupe par Otar Giorgadze. En cause, une blessure à la cheville après le match du Portugal.

Alors que le groupe n'est pas à la fête après une défaite et un nul, c'est un gros coup dur qui s'abat sur les Lelos géorgiens. Ce mardi, la Fédération géorgienne a officiellement communiqué sur le remplacement dans l'effectif de Beka Gorgadze par Otar Giorgadze.

Le troisième ligne centre de la Section paloise souffre de la cheville et doit donc laisser sa place. Titulaire lors du match face à l'Australie et face au Portugal, Gorgadze est un des cadres et un des leaders de ce groupe géorgien. Son absence avant le match de la dernière chance face aux Fidji sera forcément préjudiciable. Pour pallier l'absence du numéro 8, le sélectionneur Levan Maisashvili a fait appel au joueur de Montauban Otar Giorgadze, comptant 36 sélections.

La Géorgie peut encore croire à la qualification mais il faudra pour cela qu'elle batte les Fidji et le Pays de Galles.