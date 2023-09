Dans "La Troisième Mi-temps" nos journalistes revenaient sur la blessure du capitaine du XV de France, Antoine Dupont. Le demi de mêlée s'est blessé sur un plaquage non-maîtrisé du centre namibien Johan Deysel.

À la 45e minute du match entre la France et la Namibie, alors que le score était fait pour des Français largement supérieurs à leurs adversaires du soir, le monde s'inquiétait pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée et capitaine des Bleus était touché au visage après une charge irrégulière de Johan Deysel. Le centre namibien, emporté par son élan et un excès d'engagement, causait involontairement une fracture maxillo-zygomatique au meilleur joueur du monde 2022.

Dans la "Troisième Mi-temps", nos journalistes revenaient sur ce geste et sur l'excès d'engagement général des Namibiens sur ce match. Désormais, tout le monde retient son souffle face à une éventuelle indisponibilité de Dupont.

