Dans ViàMidol la quotidienne, Maxime Médard est revenu sur l'état de forme de l'Afrique du Sud, potentiel adversaire des Bleus en quart de finale de cette Coupe du monde. Le chroniqueur et ancien international français explique que ces Springboks font peur...

Les Springboks actuellement deuxièmes de la poule B derrière l'Irlande pourraient être les futurs adversaires des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde. Dans ViàMidol la quotidienne, Maxime Médard est revenu sur l'état de forme de l'Afrique du Sud dans ce Mondial. L'ancien international ne cache pas ses peurs si les Français devaient faire face aux champions en titre à l'issue de la phase de poules.

Un potentiel adversaire en quart de finale qui "fait peur"

"Si on regarde le premier match contre les All Blacks la mêlée a bien tenu, la touche a bien tenu... Ce sont des secteurs qui nous vont bien. Contre une équipe comme l'Afrique du Sud, si on se fait bouger sur les fondamentaux... Je ne sais pas comment les Français peuvent réagir même s'ils l'ont bien fait en match de préparation. En tout cas, les Sud-Africains me font peur en plus ils cachent un peu leur jeu. Ils testent beaucoup de choses car ils ont une polyvalence qui le permet. Le demi de mêlée remplaçant peut jouer ailier et arrière. Il y a aussi de la confiance", explique le chroniqueur.

Dans l'hypothèse où la France remporte ses deux derniers matchs face à la Namibie et à l'Italie, les Bleus devraient affronter l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Ecosse en quart de finale.