La Coupe du Monde a débuté depuis moins de deux semaines, mais des statistiques commencent déjà à se dégager. Le jeu au pied des Anglais, les passes après contact de l'Irlande... Présentation de quelques statistiques marquantes de ce début de Mondial.

George Ford, bon pied bon œil

Les organisateurs annonçaient la Coupe du monde du jeu et de l'attaque, espérant mettre fin au règne de la "dépossession". Un message qui n'a visiblement pas traversé la Manche, puisque les valets de sa Trés Gracieuse Majesté se sont fait prince du jeu au pied sur le début de compétition. Leur ouvreur, George Ford, est le joueur qui a le plus utilisé sa patte sur cette Coupe du monde, avec pas moins de 37 coups de pied. Derrière lui, son coéquipier de la charnière, Alex Mitchell en comptabilise 25. Une tactique pour l'instant payante puisque le XV de la Rose est à deux victoires en autant de matchs.

Le Top 5 des coups de pied

Balade irlandaise

Derrière Leicester Fainga'anuku et ses cinq passes après contact, trois Irlandais se positionnent. Peter O'Mahony, Conor Murray et James Lowe en sont déjà à 4, tout comme Levani Botia. Un classement qui pourrait rapidement changer, puisque le XV du Trèfle affronte ce week-end l'Afrique du Sud, dans un match qui s'annonce comme le choc de cette phase de poule. De quoi donner, peut-être, un peu moins de liberté à des Irlandais qui ont pour l'instant joué contre la Roumanie et le Tonga.

Le Top 5 des passes après contact Rugbyrama

Les petits s'envolent

Parmi les meilleurs sauteurs en touche on compte un Namibien (Tjiuee Uanivi), un Chilien (Clemente Saavedra) et un Roumain (Adrian Motoc). Les petites nations tirent leur épingle du jeu dans ce secteur. Autres membres du classement, le Fidjien Isoa Nasilasila et l'Italien Dino Lamb.

Le Top 5 des touches captés au lancé

Les mauvais élèves

Passons maintenant aux mauvais élèves de ces deux premières journées, même si personne n'osera les mettre au coin, bonnet d'âne sur la tête, ce sont bien eux qui ont les plus mauvaises statistiques aux plaquages. Tiaan Swanepoel (Namibie) a déjà loupé 14 plaquages. Une faille que les Français ne pourront pas exploiter jeudi, puisqu'il n'a pas été aligné pas son sélectionneur. Les deux Roumains, Nicolas Onutu et Vlad Neculau, ont, eux, loupé respectivement neuf et huit plaquages. On les excusera ils ont joué contre les meilleurs deux meilleures nations du monde, l'Irlande puis l'Afrique du Sud.

Le Top 5 des plaquages manqués

La suite de la compétition nous réserve, à n'en pas douter, encore bien d'autres statistiques intéressantes !