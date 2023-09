Defender, voiture officielle du TOP 14, pérennise son engagement auprès des amateurs en offrant des tenues de matchs aux U12 "Defender of tomorrow".

Acteur majeur dans le monde du rugby professionnel avec un partenariat RWC 2023 et TOP 14, la marque Defender propose également depuis plusieurs années des initiatives pour soutenir le rugby amateur en France. Depuis 4 ans, Defender a équipé plus de 200 équipes U12 sur tout le territoire. Plus encore, elle a également initié une opération Defender of Tomorrow* en 2023 ; un appel à candidatures pour sélectionner les enfants qui feront leur entrée sur les terrains de la Coupe du Monde 2023 avec les capitaines des équipes.

Defender revient sur les terrains de rugby amateur

Pour cette nouvelle saison de rugby amateur et en accord avec son programme Defender of Tomorrow, la Maison Defender va soutenir les clubs qui ont un impact sociétal et/ou environnemental en équipant leur école de rugby. En collaboration avec Gilbert, 77 clubs seront sélectionnés partout en France (métropole et DROM-TOM) et recevront un jeu de 17 kits de match sublimés pour leur équipe U12.

Sous forme d’appel à candidature, les clubs ont jusqu’au 16 octobre pour s’inscrire et détailler les projets à impact qu’ils mènent : soutien scolaire, accueil de personnes en situation de handicap, réduction des déchets au sein du club, etc.

Une dotation d’équipement Gilbert durable et responsable

Les quelque 1309 maillots offerts aux 77 équipes lauréates cette saison seront composés de matières premières 100% recyclées et assemblées en France. L’impression, la coupe et la confection sont réalisés dans les locaux de l’équipementier Gilbert à Sanary-sur-Mer.

Defender, partenaire de tous les rugbys

Une expérience de sponsoring qui vous amène à la finale du TOP 14

Chaque saison, une des équipes lauréates est sélectionnée pour son implication sur les réseaux sociaux et gagne l’expérience suprême : vivre la Finale du TOP 14 au stade et toucher le Bouclier de Brennus. Une expérience forte, proche de toutes celles que la Maison Defender propose !

Un engagement auprès du rugby qui dure depuis plus de 10 ans et qui soutient toute la pyramide, des terrains amateurs aux plus grandes équipes.

Michael Pierre : "Depuis plus de dix ans, nous sommes engagés auprès de tous les rugbys, qu’il soit professionnel ou amateur. C’est pour cela que nous avons initié le programme « Defender of Tomorrow », un programme s’adressant aux jeunes passionnés de rugby. Dans un premier temps, nous avons sélectionné les mascottes qui accompagnent les capitaines de toutes les équipes sur la Coupe du Monde de rugby France 2023. Des enfants de 7 à 13 ans, fans de rugby qui ont également un engagement sociétal. Dans un second temps, notre opération #TeamDefender U12, qui depuis 3 éditions, équipait des équipes U12 à travers la France devient un programme #DefenderOfTomorrow également. Nous souhaitons équiper des équipes U12 -avec des tenues Gilbert responsables et recyclées- qui agissent positivement pour l’environnement et leur communauté. Nous avons hâte de découvrir de beaux projets."

*Qu’est-ce qu’un Defender Of Tomorrow ?

C’est quelqu’un de dévoué et fortement volontaire pour faire la différence et pour impacter positivement les gens autour de lui ou de sa communauté. Que ce soit en protégeant l’environnement, en prenant soin d’un être cher, en défendant l’égalité des chances ou en aidant à lutter contre le harcèlement à l’école… C’est un citoyen du monde qui aide à faire de son environnement un monde meilleur et agit pour améliorer la vie de ses proches. Ainsi, il existe de nombreuses façons d’être un DEFENDER OF TOMORROW mais il est certain que c’est toujours quelqu’un qui fournit un effort supplémentaire pour aider les autres ou une cause qui lui tient à cœur.